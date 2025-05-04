「樂天三本柱」甜笑合體 禹洙漢被煙火嚇一跳

韓籍啦啦隊「樂天三本柱」合體亮相。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿5月3日與4日攜手Care Bears™舉辦「彩虹派對」主題日，韓籍啦啦隊「樂天三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢甜笑合體穿上限定球衣，三人默契地示愛自家吉祥物「猿氣」，河智更甜喊：「最可愛的就是猿氣！」

3日比賽樂天迎戰味全龍奪勝後，場邊煙火綻放，廉世彬感性表示：「我覺得淋著雨看煙花也挺浪漫的。」禹洙漢笑說突然聽到煙火聲嚇一大跳，「就像是收到禮物一樣的驚喜，真的很美，很迷人！」

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3日比賽樂天迎戰味全龍奪勝後，場邊煙火綻放。（樂天桃猿提供）

即將迎戰台灣酷暑，三人也分享「續命撇步」。河智媛笑說，「目前方法就是扎頭髮，扎雙馬尾的時候是想要看起來可愛，或者避暑的日子。」她也提到，來台後逐漸適應活動節奏，身體狀況也比以往更好，「過去失眠症比較嚴重，可能最近行程太多，反而很容易入睡。」為了補足體力，她也開始重新規律運動。

禹洙漢則透露，自己雖然未完全康復，但狀態已有顯著改善，「前陣子回韓國時就馬上去看醫生，還提前打了維生素針。」她強調休息與飲食對身體最有幫助，「平時多吃點好吃的，休息天補充睡眠，對我幫助最大！」此外，她也感謝粉絲們貼心送上的電風扇，「如果沒有電風扇，我可能已經暈倒了。」

樂天女孩「彩虹派對」主題日換上限定球衣，以繽紛童趣的造型登場。（樂天桃猿提供）

至於三本柱裡的「可愛擔當」廉世彬，她坦言天氣很熱，但感謝粉絲們送上的電風扇與冰噴霧，大大提升舒適感。「她也分享，白天和粉絲在戶外進行拍照活動時，貼心的她說：「雖然我也很熱，但看到大家也一樣熱，就拿扇子幫粉絲們搧風，希望大家都舒服一點。」

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