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超人媽媽！扛沉重背包徒步挺大罷免：我們怎能不努力

超人媽媽篇，志工媽媽背起沉重的背包派發罷免廖先翔的文宣。（Taiwan Action提供）超人媽媽篇，志工媽媽背起沉重的背包派發罷免廖先翔的文宣。（Taiwan Action提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由百位影視工作者熱情投入的Taiwan Action公民罷免影片，因應即將到來的母親節，今天（4日）推出葉天倫導演的「公民12號」罷免影片「超人媽媽篇」，當作每一位參與大罷免活動中每一位母親的母親節禮物。葉天倫有感而發：「我覺得她們都像是超人媽媽。這些台灣媽媽的溫柔與堅定，是台灣往前走很重要的一個力量。」

超人媽媽篇，許多媽媽們齊聚一堂，折罷免廖先翔的文宣。（Taiwan Action提供）超人媽媽篇，許多媽媽們齊聚一堂，折罷免廖先翔的文宣。（Taiwan Action提供）

已延續數月的大罷免活動中，高達近九成的女性志工成為關注焦點，她們有人肩負起串聯擘劃的重責大任，有人上街宣講或撰文溝通，而在葉天倫導演的罷免影片「超人媽媽篇」中，則看到一群媽媽和阿嬤們齊聚一堂折文宣品，或是上街派發文宣。她們長期關心台灣，在重要時刻無役不與，一位阿嬤說：「為了我的孫子啊，為了下一代的將來，我們怎麼可以不努力？一定要站出來。」

超人媽媽篇，媽媽們參與志工行列，希望能夠盡一份心力。（Taiwan Action提供）超人媽媽篇，媽媽們參與志工行列，希望能夠盡一份心力。（Taiwan Action提供）

這些媽媽們折好的文宣，每一份都是一個希望，期待著這份文宣可以召喚回一張連署書，就這樣一張一張地邁向罷免成功的目標。因為罷團並沒有資金雇請民間派報單位，另一位媽媽以小小的身軀扛起沉重的背包，沿路徒步派發文宣。

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葉天倫鏡頭下的媽媽們都是汐止罷免廖先翔的志工群，她們無法理解廖先翔明明自己也住汐止，怎麼會把預算都刪光，尤其汐止的白匏湖社宅興建計畫，原本預計可提供千戶社會住宅、幼托、長照、社福設施、運動中心等，滿足生活機能並帶動地方發展。

超人媽媽篇，志工媽媽投身罷免廖先翔的行列。（Taiwan Action提供）超人媽媽篇，志工媽媽投身罷免廖先翔的行列。（Taiwan Action提供）

該案原已完成規畫評估作業，但被廖先翔提案刪除。廖先翔並指汐止連鹹酥雞都買不到，社宅蓋好後會成為治安死角的鬼城。一位媽媽說：「是他自己有房子住就好了嗎？就不管我們這些其他人了嗎？都沒有替年輕人設想嗎？這是要為了下一代著想，不是只有我們汐止這地方而已。我們下一代的子子子孫孫，我們怎麼可以不替他們打拼？」

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葉天倫表示，這些媽媽其實都是家庭主婦，平日家務也很忙，但還是切割出自己零碎時間來做罷團志工，有人說中午還要趕回去煮飯，有人則跟家裡交代好出來做志工，但每個人談起罷免這些國民黨立委的理由都頭頭是道，讓他自嘆弗如。

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