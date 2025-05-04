全員裸身！魁剛沒肌肉「率先脫了」 真實心聲曝光

Bii力挺TRASH。（華納音樂X寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH昨晚在高雄巨蛋開唱，嘉賓「Bii」畢書盡驚喜現身，演出合作曲《偶像歌手》炸翻全場；也讓主唱阿夜一圓合唱《勢在必行》的心願，此外，TRASH在演唱會上也各有突破，除實現全員「脱上衣」承諾，鼓手魁剛也在萬眾矚目下脫去上衣，笑虧自己怎麼瞬間成為了「脫星」；博文更首度開嗓，將Marz23、林頤原、葵剛個人作品作為演唱組曲，令全場直言博文「深藏不露」。

TRASH全員脫了。（華納音樂X寬宏藝術提供）

昨「幸福的末班車」演唱會開場，TRASH以〈懦弱〉登上主舞台，一連串〈Never Die〉、〈別忘了那天我們醒著〉等，瞬間將氣氛點燃，TRASH與高雄觀眾們打招呼，也提到高雄是一個天氣好、人也好，甚至馬路又大條的幸福城市，家鄉就在高雄的魁剛也感性說道：「誰會想到當年出生在高雄醫院的小朋友，長大以後會來這裡辦演唱會，所以想請大家跟著跟我們一起掀翻高雄，絕不保留！」

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阿夜裸上身嗨唱。（華納音樂X寬宏藝術提供）

此次更為更貼近觀眾，同樣將舞台再次設定在觀眾席中間，更特別演唱「高雄限定」的不插電版〈綻放〉及翻唱伍佰〈淚橋〉，令全場跟著大合唱，TRASH分享會選唱〈淚橋〉，是因為他們上一次來高雄巨蛋就是為了看伍佰，當時聽到這首歌時，四個大男生全都眼淚失守，阿夜更開玩笑表示：「哭到我媽都不認得我。」因此他們決定翻唱〈淚橋〉，致敬真情流露的時光，也致敬心目中的偶像。

頤原展現肌肉。（華納音樂X寬宏藝術提供）

此外，各有發展的四名成員，也各自演唱「單飛」的發行作品，第一位是由魁剛化身的「葵剛」，率先演唱新歌〈Up To U〉；接著阿夜則化身Marz23，為新歌〈癡情暈船仔〉改成不插電版本；頤原則演唱起人生中第一首創作並獻給家人的歌曲〈那天〉；最後，擔任壓軸的博文，則默默的準備「組曲」，將其他三位的作品串在一起，並難得開金嗓演唱。

博文秀歌喉與身材。（華納音樂X寬宏藝術提供）

魁剛自嘲成「脫星」。（華納音樂X寬宏藝術提供）

TRASH也準備「禮物」給歌迷，阿夜先是向歌迷下戰帖：「你們敢不敢先脫？」瞬間釣出歌迷大方秀肌肉；就連在台下看演出的Bii都忍不住舉手報名。直到「重頭戲」魁剛現身表示：「我知道你們想看我脱並不是因為我身材好，現場還是跟我一樣有容貌焦慮的人，但這裡沒有任何批判，沒人會笑你，沒有人會讓你有任何不舒服。」最後他一鼓作氣的把上衣給脫了，看在魁剛開先鋒，其他三名成員也決定展現自己的身材，突如其來的「福利」，讓歌迷直呼值回票價。

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