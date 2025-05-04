廣末涼子高速公路車禍 意外捧紅「它」

44歲日本女星廣末涼子上月在掛川市高速公路隧道內追撞貨櫃車。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子上月在掛川市高速公路隧道內追撞貨櫃車，送醫後竟在院內大吼大叫並對女護理師動手動腳。日前她宣布自己罹患雙相情緒障礙症（躁鬱症）和甲狀腺機能亢進，決定全面停工專心進行休養。這場車禍帶來極大震撼及風波，不過因為廣末涼子的車追撞貨櫃者又撞上隧道牆壁，共撞擊5次，但廣末涼子本人僅受輕傷，所駕駛的車款Jeep Grand Cherokee隨之聲名大噪。

廣末涼子日前才獲釋。（翻攝自YouTube）

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根據日本《時事通信社》報導，警方研判廣末涼子開車行經新東名高速公路栗岳隧道時，先撞上左側牆壁，反彈飛越車道撞上右側牆壁，接著追撞前方貨櫃車，然後再次撞擊左右兩側牆壁，最後沿右牆停下。廣末涼子的車經過5次撞擊，僅造成車子側面與前方凹痕，現場也未發現煞車痕。

廣末涼子駕駛的Jeep Grand Cherokee意外成為網友焦點，該款車輛為品牌旗艦車款，1993年問世，廣末涼子開的車看似第4代車款，網友大讚堅固。

廣末涼子車禍，她駕駛的車款Jeep Grand Cherokee隨之聲名大噪。（翻攝自官網）

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