小三就開始顧店！蔡凡熙擺攤被封指揮官 苗可麗認證有顏有腦

〔記者傅茗渝／台北報導〕《我們這一攤2》已前往台灣五大夜市進行十次擺攤，最終站於寧夏夜市擺攤賣麵線做為收尾，並前往馬來西亞賣刈包和麵線。苗可麗、蔡凡熙今（4）出席感恩餐敘，蔡凡熙自電影《癡情男子漢》後二度合作苗可麗，直誇前輩沒架子，從來不會去抱怨工作，而是埋頭苦幹；苗可麗也直誇蔡凡熙精明，對他另眼相看。

苗可麗、蔡凡熙今出席《我們這一攤》感恩餐敘。（三立、華視提供）

苗可麗、蔡凡熙今談及擺攤人生以及團隊合作，苗可麗說:「蔡凡熙除了帥帥的顏值擔當外，還很有領導力，平常看他感覺都懶懶散散的，但每次單子很亂的時候，他都會出來指揮大家要做什麼，很機靈。」蔡凡熙則表示，節目播出之後他收到很多粉絲私訊，說看到他很不一樣的一面，感覺他兩光兩光的，實際上竟然這麼精明。

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事實上，蔡凡熙因為小時候家裡開水果飲料店，也有開過餐廳，國小三年級就開始端盤子，也知道怎麼跟客人聊天。這次跟著節目擺攤後，他也直言能理解為何排隊名店的老闆脾氣常不好，「面對那麼多客人，每個人都一點毛，最後真的是會爆炸！」我以前遇到客人會理性溝通，我會講對的方向。除外兩人也虧不在場的禾浩辰，笑說：「禾浩辰做人太客氣、有偶包，每次有想法的時候都不敢打斷說，在一旁默默的等人家說完。」蔡凡熙透露每次錄完影回房，禾浩辰才會侃侃而談，讓他忍不住問「你為什麼不講？你要講！你要講！」

苗可麗、蔡凡熙笑談對彼此的合作印象。（三立、華視提供）

而下週即將播出馬來西亞出攤的第一集，蔡凡熙立馬吐槽自己：「我們這次去馬來西亞可能是因為有我的關係，又遇上下雨，還是超大的瘋雨，大到我們的遮雨棚承載不住，掉下來打到特別來賓謝佳見，導致他全身濕。」苗可麗感恩的說：「很感謝擺夜市出攤的時候鄰近攤位的互相幫忙、照顧，就連到馬來西亞，隔壁攤販的姐姐也都很熱情，不僅沒有因為拍攝架機器影響到她的生意而不開心，還請他們吃烤雞。」

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