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娛樂 最新消息

（影）孫安佐美國坐牢險遭「3男硬上」 自爆瀕死經驗：被盯很久了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐7年前在美國非法持槍被逮，他近日登上節目分享瀕死經驗，透露當時在監獄裡，差點被3個人「霸王硬上弓」，所幸及時發現情勢不對，才逃過一劫，狄鶯至今還不知道此事。

孫安佐上節目分享瀕死經驗。（資料照）孫安佐上節目分享瀕死經驗。（資料照）

孫安佐在節目《11點熱吵店》分享曾經瀕死經驗，指出當時在監獄休息時間，有3人進入他的牢房，企圖要對他「霸王硬上弓」，所幸及時發現情勢不對，先是推開其中一人，接著繞到另一人面前，把那人頭拉著撞洗手台，第三人抓住他的衣服攔阻，他掙脫後立刻跑出牢房。

孫安佐自爆，在監獄差點被3男硬上。（翻攝自YT）孫安佐自爆，在監獄差點被3男硬上。（翻攝自YT）

獄警發現情況後，立刻將他們分開，讓孫安佐到單人牢房。他透露，這起事件發生在出獄前沒多久，若是當下真的被「處理」，出來可能沒有臉見人。

孫安佐說，雖跟對方沒有任何過節，但推測已經被盯上很久，表示這在美國監獄是一定會發生的狀況，只是不像電影演得那般誇張，而這件事沒有告訴過父母，認為不必每件事都告訴他們。

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