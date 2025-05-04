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娛樂 日韓

（影）木村拓哉親學米其林小籠包 老闆認定「歐伊細」

木村拓哉（右）向鼎泰豐董事長學做小籠包。（翻攝自YouTube）木村拓哉（右）向鼎泰豐董事長學做小籠包。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》看起來帥氣又俐落的日本巨星木村拓哉，先前來台出席代言活動，也把握機會錄製YouTube節目《木村さ〜〜ん！》，繼介紹台北在地美食、造訪古著店，昨（3）上架的影片中，他竟然再現大廚風範，由米其林小籠包店董事長楊紀華親自教授製作「小籠包」，成果受到楊紀華大大稱讚，證明木村拓哉不只演得好，私底下廚藝也了得。

木村拓哉（左）第一次學感小籠包皮。（翻攝自YouTube）木村拓哉（左）第一次學感小籠包皮。（翻攝自YouTube）

昨日公開的影片中，木村拓哉先到茶館享受片刻悠閒時光，接著就到全球知名的小籠包店，木村拓哉原以為自己要開心品嘗美食，沒想到卻被帶到廚房學做米其林小籠包。幽默的木村拓哉還不忘拿自己主演的電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》開玩笑，碎碎念：「我是做法國料理的，作品才剛上映，就要來做小籠包，會變成負面宣傳啦」。

木村拓哉（右）正在學包小籠包的手勢。（翻攝自YouTube）木村拓哉（右）正在學包小籠包的手勢。（翻攝自YouTube）

雖然嘴巴碎碎念，但平日就熱愛烹飪的木村拓哉身體不自覺開始行動，不但把手洗乾淨，還主動穿上圍裙。為了迎接巨星，董事長楊紀華親自出馬，手把手教木村拓哉包小籠包，木村拓哉一邊擀皮一邊說：「我又不是湯姆克魯斯（意即能達成所有「不可能的任務」）」，但卻成功完成任務。

木村拓哉包的小籠包成果。（翻攝自YouTube）木村拓哉包的小籠包成果。（翻攝自YouTube）

木村拓哉（左）和知名小籠包董事長楊紀華一起品嘗自己包的小籠包。（翻攝自YouTube）木村拓哉（左）和知名小籠包董事長楊紀華一起品嘗自己包的小籠包。（翻攝自YouTube）

木村拓哉第一次學擀皮，就被誇讚做得很好，還問他之前是否做過嗎？木村拓哉連忙謙虛道：這是第一次。接著加上餡料時，木村拓哉一出手就非常接近標準重量21克，僅僅多出1公克。雖然第一次有點失敗，但第二次嘗試就得到認證，最後「木村拓哉小籠包」出爐後，獲得好評，不過他還是很謙虛地說，比楊紀華差得多了，讓他收穫滿滿。

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