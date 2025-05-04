中居正廣引退百日大動作反擊 欲出售「案發地」

52歲前SMAP隊長中居正廣宣布退出演藝圈滿100日。（本報資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕52歲前SMAP隊長中居正廣去年12月和20多歲女性爆發桃色糾紛又捲入富士電視台「性朝貢」醜聞，今年1月宣布退出演藝圈。如今他退出演藝圈已經百日，原本身為國民明星的他，最近卻動作頻頻，不少人認為他正準備大反擊。

去年中居正廣和20多歲女性爆發桃色糾紛，原本花9000萬日幣（約台幣1873萬元）封口和解，消息依舊走漏；事件爆發後，中居主持的《世界上讓人吃驚的新聞》、《中居大師說》等5個電視節目和一個廣播節目已終止，個人經紀公司也宣布結束業務。

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中居正廣準備出售當初爆出桃色糾紛的公寓。（法新社）

根據日媒報導，中居正廣準備出售當初爆出桃色糾紛的公寓，售出後他打算搬進自己留給已故父親的房屋。日媒指出中居正廣擁有多處房產，但預計出售的這間房屋是其中最大的，當初他買下兩間相鄰的房屋，之夠打通成約90坪的豪宅，當時花費超過10億日圓（約新台幣2.1億元），該處不但是中居正廣鬧出桃色緋聞的地方，也是和其他富士電視台員工烤肉聚會處。根據《女性Seven》報導指出，目前中居正廣正考慮解除保密協議，對自己被捲入「性朝貢」事件大動作反擊。

如果中居正廣想解除保密協議，必須與女性受害者協商，但可能造成二次傷害。（翻攝自X）

另一方面，與中居正廣關係密切的社會學家古市憲壽也支持中居正廣解除保密義務。也有人表示中居正廣目前聘請了一批新的律師，考慮組成強大的法律團隊，試圖針對「受害人2023年6月2日進入中居先生的公寓至離開期間的事實」以及「和解協議的內容」解除保密。然而中居正廣的想法也未必真的能順利進行，因為「女性受害者在第三方委員調查期間也表示願意解除保密協議」才能解除保密協議。如果中居正廣想解除保密協議，必須與女性受害者協商，但這種作法可能會讓女性受害者遭到二次傷害。

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