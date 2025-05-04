票價喊到上萬！易烊千璽來台地點曝光「僅容納186人」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國男星易烊千璽將在本月來台出席第16屆兩岸電影展，這是他暌違8年再度來台，果然吸引許多粉絲關注，黃牛、代購也傾巢而出，網友甚至有人祭出一張票1萬的代搶費，只為見心愛的偶像一面。

易烊千璽出席兩岸電影展，出席《小小的我》的映前見面會。（兩岸電影展提供）

易烊千璽是偶像男團TFBOYS出身，近年深耕演技有成，成為年輕小生當中的第一把交椅，最近他在電影中《小小的我》飾演腦性麻痺患者，演技令人讚嘆。易烊千璽出道多年，在台灣人氣超高，不少超過10年的老粉搶著要票，更有人願意出高價求票，黃牛也伺機而動。

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對此，兩岸電影展昨天（3日）發布公告，稱接獲不少影迷私訊表示有黃牛、代購高價炒作兩岸電影展票券，甚至謊稱有名額可指定座位，兩岸電影展強調絕無此事，「此行為嚴重違反影展的精神，我們表達堅決反對的立場，呼籲大家一起檢舉並拒絕委託或購買來路不明以及炒作高價格的影展票券。」

兩岸電影展場次放映時間出爐。（兩岸電影展提供）

目前確定，易烊千璽將出席21日晚間6點10分《小小的我》的映前見面會，地點在誠品電影院A廳，據官網指出，A廳僅有186席座位。

第16屆兩岸電影展將在5月10日於ibon售票系統開賣，影展日期為5月21日至26日，放映地點為誠品電影院。兩岸電影展開幕式，時間則在21日下午4點，地點在誠品表演廳，凡購買兩岸電影展影展票券不同場次任2張，可兌換1張開幕式入場券，每人最多可兌換2張。

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