黃偉晉硬起來對酸民採「死魚模式」 拋開五堅情合體正妹女團

〔記者陳慧玲／台北報導〕黃偉晉昨（3日）首次加入讚聲演唱系列，在Legacy Taipei舉辦「Welcome to Wayne’s House Party – Fan Concert」，邀請粉絲進入他私密的「家」，在台上刷牙、穿睡衣、健身全都來，還暫拋五堅情，邀來三位正妹助陣。

黃偉晉在演唱會舞台上健身舉啞鈴，露出結實手臂肌肉。（寬宏提供）

這次在演唱會上，黃偉晉隨著鬧鐘響起，熟悉的「阿姨叫起床」聲音出現Legacy，他以居家睡衣造型現身沙發上，唱起《房間裡的雲》與《日安日安》兩首歌。

請繼續往下閱讀...

黃偉晉還在台上一邊刷牙一邊與歌迷聊天，更教歌迷除口臭要訣就是一定要刷舌苔，毫無包袱展現真實自我，全場笑聲不斷。

黃偉晉（右二）開唱，邀來艾莉兒（左起）、雨婷、林思宇助陣演出。（寬宏提供）

健身橋段，黃偉晉搬出臥推椅、啞鈴、瑜珈墊，還脫外套換上運動造型熱唱《好累》，在台上舉啞鈴秀出結實手臂肌肉，讓粉絲好驚喜。

黃偉晉在演唱會台上刷牙和歌迷閒聊。（寬宏提供）

黃偉晉也邀來「宇宙」林思宇、艾莉兒與雨婷三位嘉賓同台合唱《我好寂寞》，Rap橋段由「宇宙」擔綱演出，四人也合體展現律動舞蹈，現場嗨翻。艾莉兒感性談到：「能夠與朋友一起工作真的很開心，也很感謝偉晉能給女團A'N'D合體的機會。」

黃偉晉把家居生活感帶上演唱會舞台。（寬宏提供）

獻唱《唱歌的時候就變了一個人》、《歡迎光臨》等快節奏歌曲時，全場氛圍歡樂，常常無端被網友誤解的黃偉晉也大方談起面對網路酸民已經採取「死魚模式」，他說：「因為不了解你的人就是不會想要理解你，解釋再多都沒用。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法