苗可麗痛失83歲母！曝媽媽「生前一句話」成永別伏筆

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立、華視《我們這一攤2》即將播完，苗可麗、蔡凡熙今（4）出席餐敘分享錄影辛苦談。適逢母親節，苗可麗受訪時不禁哽咽吐露高齡83歲的母親3月2日安詳辭世，讓她至今仍難以適應，「她是在睡夢中離開的，很安詳，但我現在還是很不習慣。家裡很多事都是媽媽在處理，自從她走後，家裡電話就沒再響過，因為沒有人再問我什麼時候回來了。」

苗可麗（左）哽咽透露83歲媽媽3月在睡夢中離世。（三立、華視提供）

苗可麗回憶，原先訂好3月1日的返家車票探望母親，卻因自己一時犯懶改變主意，決定4日工作結束再回即可，「我說，『我先不要回去，四號再回去好不好？』媽媽只說了一句『看你啦。』現在回想起來，覺得她其實是希望我趕快回去吧。」怎料2日就接到母親沒有呼吸的消息，讓她事後回想後悔莫及。

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苗可麗提到當初接獲醫院通知是否急救時，她馬上致電熟識的通靈朋友詢問狀況，對方遺憾告知「媽媽已經不在了」她也當機立斷決定不再急救，接受媽媽離去的事實，後來她幫媽媽換裝時身上已經有不少電擊傷痕，朋友也安慰當時媽媽已經離去，沒有痛苦。苗可麗坦言很希望母親入夢，卻遲遲未見其身影，但身邊通靈的朋友反而安慰她：「沒夢到是好事，代表她沒有掛念，反而要你好好照顧爸爸。」

苗可麗談及媽媽離世難掩淚水，坦言沒能見最後一面是心中遺憾。（三立、華視提供）

雖然媽媽沒有入夢，不過苗可麗表示有次在家聽到敲門聲，以為是爸爸，開門看到客廳燈全亮卻沒人，他隨即聽到哥哥開門的聲音，心裡就沒有多想，孰料隔天哥哥說同樣聽到敲門聲，讓她不禁聯想是否是母親回來探望。苗可麗表示母親離開當下其實沒有掉淚，直到返北後才真正釋放情緒，「一進門就忍不住叫了一聲『媽』，那一刻才真的崩潰。我想留住那個感覺，但也告訴自己，夠了，不要再難過了。」苗可麗透露父親目前輕微失智，媽媽的離世，讓她更加珍惜與爸爸的相處時光。

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