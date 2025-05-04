晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

于卉喬台大演講揭兒癌患者心路歷程 曝補教名師能量分配秘訣

〔記者李紹綾／台北報導〕童星出身的「喬喬」于卉喬日前受到台大童癌童語服務社（童癌童語社）邀請，至社團演講分享於電影《BIG》飾演兒童癌症患者的拍攝經歷。

于卉喬分享電影《BIG》的拍攝經歷。（光意娛樂提供）于卉喬分享電影《BIG》的拍攝經歷。（光意娛樂提供）

于卉喬直呼收到邀約的當下又驚又喜，「剛開始知道這個邀約的時候非常驚訝，不僅因為這是我人生中的第一次演講，且身為高中生的我，要對學長姐的大學生們演講，是我從未想過的事情。我很怕自己表達的不夠清楚，或因為緊張而語速太快、情感沒有表達到，或分享的內容沒有幫助到他們。很感謝他們相信我，給我這個機會。」

于卉喬（前排左三）受邀至台大童癌童語服務社演講。（光意娛樂提供）于卉喬（前排左三）受邀至台大童癌童語服務社演講。（光意娛樂提供）

電影《BIG》講述的是在816兒童癌症病房內，幾個來自不同家庭、不同成長背景的小孩在此相遇，共同面對病魔、找尋希望的故事。于卉喬飾演兒童癌症患者余珈農，為飾演角色人生中首次剃光頭，並與其他兒童演員們一同進行表演訓練彼此熟悉。

于卉喬首次演講直呼超緊張。（光意娛樂提供）于卉喬首次演講直呼超緊張。（光意娛樂提供）

提到與兒童演員們的合作，于卉喬表示「我們會一起進行全體或分組的表演訓練，且有些訓練就是排練電影片段，甚至如病症發作、嘔吐等方式都需要先行演練。」她笑說隨著拍攝，劇組也逐漸找出與兒童演員們的拍攝默契，譬如午餐放飯後會先讓兒童演員們睡覺休息，他們睡覺時就先拍大人演員的戲份等等。

台大童癌童語服務社社長楊顗臻（右）頒發感謝狀給于卉喬（左）（光意娛樂提供）台大童癌童語服務社社長楊顗臻（右）頒發感謝狀給于卉喬（左）（光意娛樂提供）

國小國中時都參加過演講比賽的于卉喬，在比賽中也都獲得不錯的成績，但她直呼校內比賽跟對外正式演講的感覺完全不同，「我在演講比賽時甚至是現場抽題，稍作準備後就要上台了，還不能看稿，但當時都沒有這麼緊張。但這次到社團演講，我打完招呼後要正式開始的時候，就覺得天阿真的要開始了！激動到有種全身的感官都被放大的感覺，就連所有人的視線跟聲音都很放大，我還感覺得到自己的心臟跳的超級大力。」

于卉喬感謝同學們都非常捧場，過程中台下的聽眾們都聽得很投入，看到他們跟著點頭、笑出聲，給了她很好的動力繼續下去，「尤其是聽到跟小朋友演員互動時的內容，同學們的反應很熱烈，提問環節時也問了不少小朋友演員的問題，能感受到他們對小朋友、對兒童病患等議題真的很關心、很有熱誠。」于卉喬還笑說她本來很擔心QA環節時會沒人問問題，沒想到大家非常踴躍，也讓她感受到這次的分享能給他們帶來一些收穫而放心不少。

于卉喬收到演講感謝狀與滿滿手寫卡片直呼感動。（光意娛樂提供）于卉喬收到演講感謝狀與滿滿手寫卡片直呼感動。（光意娛樂提供）

通過這次經驗，于卉喬才發現演講教課都不是容易的事情，笑說自己光是這一小時的分享就耗盡心力。剛開始她的情緒很激昂，大家反應也很好，但後面自己的情緒比較平和之後，同學們也會跟著比較冷靜下來，「我才知道那些補教名師為什麼是名師，要怎麼在整個演講過程中分配自己的能量，什麼時候要帶動大家，什麼時候可以收一點情緒，什麼時候要帶動氣氛、講個笑話，都很需要規劃跟技巧。」

此次演講童癌童語社頒發了感謝狀給于卉喬，社員們更送上手寫感謝信，讓她直呼超感動，「我完全沒想到會有感謝狀，而且還有寫滿心意的手寫卡片，而且卡片內容真的非常用心，是他們聽完演講後寫的，因為內容中還有她對我演講內容的心得跟回饋。不論是演講過程中收到的回饋，還是收到的謝狀跟卡片，都讓我覺得自己也收穫滿滿，也代表我又踏出了一步，真的非常感恩這次夢一般、非常有意義的經驗。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中