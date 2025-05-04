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自豪「媽寶養成班」！放任3歲兒在五金行玩 《黑澀會》女星遭炎上

自《我愛黑澀會》出道的「小蠻」王承嫣，與老公邵翔2020年結婚後，生下兒子「至尊寶」，平時常在社群帳號分享育兒經。（圖擷取自「小蠻 王承嫣」臉書粉專）自《我愛黑澀會》出道的「小蠻」王承嫣，與老公邵翔2020年結婚後，生下兒子「至尊寶」，平時常在社群帳號分享育兒經。（圖擷取自「小蠻 王承嫣」臉書粉專）

相關新聞請見：《黑澀會》女星3歲兒全家亂塗鴉 客人看了嚇傻

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自《我愛黑澀會》出道的「小蠻」王承嫣，與老公邵翔2020年結婚後，生下兒子「至尊寶」，平時常在社群帳號分享育兒經。日前小蠻發文透露，3歲半的兒子到五金行玩開關，引起老闆關切，她不滿老闆逗弄孩子的話語，於是上網抱怨事發經過，未料引發大批網友炎上，讓她氣得反嗆網友，反而引起更多人斥責她教育方式出問題、不懂得反省「只會自我感動」。

據悉，小蠻在上月28日在臉書粉專PO出長文，提到兒子「至尊寶」在五金行內玩整排全新的卡式單切開關，「玩好久，好認真，還把不整齊的歸類」，並指出老闆注意到兒子的行為，上前與兒子說，「你乾脆留在這邊上班，爸爸媽媽先回家，你就留在這裡上班！」，她認為這句話不好笑，正想反嗆老闆時，但兒子搶先自己冷靜回應對方，「我沒有要在這邊上班，我只是在玩開關。」

小蠻直言，兒子的回應令她非常感動，認為兒子已經會「保護自己」。事後有網友指出，讓小朋友在店內「玩好久」的行為不恰當，她則對此反覆強調，事後有將商品買回家，還反控老闆若婉轉阻止，「抱歉，我個人粗淺，聽不懂」；也有網友吐槽她是「媽寶養成班」，她更自豪說，「我們家不但媽寶也是爸寶，就是我們的心肝寶貝，因為我們做得到，就是打算往這條路走，所以，沒錯喔！」

另外，小蠻面對貼文留言批判自己教育方式與價值觀不的網友，一律強硬反嗆說，「你的期待不需要投射在我身上，我真的是一個平凡的人。另外情緒勒索也是上述文字裡有的，我就不加以敘述。很抱歉沒有符合妳一直以來喜歡我的期待，與其浪費時間在我身上不如多做一些實質意義的事，這個世界有更多需要幫助的人。」此外，她已在昨（3）日將引起爭議的文章，禁止其他網友留言。

不少網友與家長目睹小蠻的這番發言，紛紛吐槽說，「黃大謙.jpg」、「蠻不講理的蠻」、「自我感動的教養文」、「這根本就是寵壞沒家教」、「通常沒腦的人，都會覺得自己很有腦」、「看留言安心多了，正常人還是佔大多數」、「生小孩要通過測驗吧，老是這種家長教小孩」、「我就覺得老闆心胸寬大，讓小孩這樣玩還幽默對話」、「她拿剴剴案出來當擋箭牌，可是就沒看她發過文關心過剴剴案」。

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