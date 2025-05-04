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娛樂 最新消息

王大陸在微博道歉！工作室發3點聲明：否認教唆犯罪

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕王大陸在今年2月被爆出裝病逃兵役，接著又與UBER司機起衝突，互毆傷害部分因雙方已和解，司機撤告，因此不起訴，不過遭到檢方以違反個人資料保護法起訴。對此，王大陸工作室微博頁面發出3點聲明，否認教唆犯罪。

王大陸工作室透過微博發表聲明，表示對於個人事件引發社會廣泛關注及討論，造成媒體和社會資源的浪費，對此表達歉意。不過因為有些內容與事實嚴重不符而產生誤會，為了使事實不被扭曲，不造成更大社會負面影響，因此做出說明。

王大陸今年2月被爆出裝病逃兵役。（資料照，記者羅沛德攝）王大陸今年2月被爆出裝病逃兵役。（資料照，記者羅沛德攝）

其一，聲明中指出，王大陸在搭車過程中因為未能良性溝通而導致口角衝突，王大陸已向當事人司機誠摯致歉並主動承擔相應責任，對於言語問題、不禮貌行為深刻反省；對於可能引發的負面示範效應深表歉意。

王大陸工作室微博發聲明。（翻攝自微博）王大陸工作室微博發聲明。（翻攝自微博）

其二，傳出司機女兒發聲譴責王大陸一事，工作室直指相關內容為惡意捏造，只是為博取流量企圖誤導民眾，並強調「不存在教唆犯罪行為，不存在參與違法、犯罪、暴力行為，不存在任何形式的恐嚇行為，不存在涉黑背景及關聯」。

其三、當事人司機已經充分理解，接受調解並撤銷告訴。

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