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娛樂 電視

林依晨師妹自揭被劈腿「打擊很大」 寫歌療傷曝內心遺撼

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨同門師妹袁漠遙演出GL影集《第一次遇見花香的那刻2》受矚目，近日舉辦出道以來第一場音樂會《貳拾伍》，帶來多首全創作歌曲，讓粉絲感受到她不同於劇中角色的一面，她希望這場音樂會能分享給大家更多面向、更豐富的自己。同門師兄牧森現身又「獻聲」，兩人首次同台合唱，牧森表示，第一次站在舞台上唱歌，很新奇也很刺激。

袁漠遙出道首場音樂會，全場大合唱《第一次遇見花香的那刻2》片頭曲《找到你了》。（周子娛樂提供）袁漠遙出道首場音樂會，全場大合唱《第一次遇見花香的那刻2》片頭曲《找到你了》。（周子娛樂提供）

袁漠遙分享，《貳拾伍》音樂會是從自身角度出發，關注的各樣事物、或是自己。挑歌上選了搖滾的、輕慢的、故事型的，希望能夠有脈絡的去梳理每首歌的故事。

袁漠遙演出《第一次遇見花香的那刻2》受矚目，首場音樂會塞爆女巫店。（周子娛樂提供）袁漠遙演出《第一次遇見花香的那刻2》受矚目，首場音樂會塞爆女巫店。（周子娛樂提供）

師兄牧森驚喜現身，兩人合唱自創曲《你在哪》，袁漠遙分享創作理念時透露，其實是因為學生時期被劈腿過，打擊很大，心裡真正放下後，寫下這首歌，因為都是同學，「捨不得忘記他們，但沒有辦法回過頭打招呼以及分享喜悅，不過我會記得並感謝他們帶給我的溫暖。」

牧森擔任袁漠遙音樂會嘉賓，合唱時思念起過世友人，兩度哽咽。（周子娛樂提供）牧森擔任袁漠遙音樂會嘉賓，合唱時思念起過世友人，兩度哽咽。（周子娛樂提供）

《你在哪》這首歌也讓牧森想起，疫情期間一位癌末離世的長輩，當時進出醫院都有管制，「我很幸運在她離開的前一晚可以握著她的手，可以看到她，我也很幸運我可以想念她。」現場氛圍以及歌曲的加成，也讓他演出時2度哽咽。

牧森（左）驚喜現身袁漠遙音樂會，兩人首次同台合唱。（周子娛樂提供）牧森（左）驚喜現身袁漠遙音樂會，兩人首次同台合唱。（周子娛樂提供）

牧森第一次在這麼多人面前唱歌，從練習到表演，讓他想起以前玩樂團的感覺，但當時都是擔任吉他手，此次是他第一次在舞台上唱歌，覺得很新奇也很刺激，「因為距離觀眾比較近，很像認識新朋友的感覺，沒有太多的緊張。與練習的時候相比，應該是表現最好的一次，唱完之後很像一場夢。」為了這次演出，兩人事前多次練習，牧森大讚袁漠遙的聲音很有共鳴及感染力，也能夠隨時調整細節，幫助了他多。袁漠遙則說：「牧森唱歌很好聽，看他不管是劇場，還是影視上的演出，我都能感覺到一個真摯和純粹。而正是這首歌曲需要的感覺。」

袁漠遙（左二）舉辦音樂會，同公司的牧森（左起）、孫麥傑、林奕嵐到場力挺。（周子娛樂提供）袁漠遙（左二）舉辦音樂會，同公司的牧森（左起）、孫麥傑、林奕嵐到場力挺。（周子娛樂提供）

袁漠遙演唱《第一次遇見花香的那刻2》片頭曲《找到你了》，引發粉絲熱烈迴響大合唱。（周子娛樂提供）袁漠遙演唱《第一次遇見花香的那刻2》片頭曲《找到你了》，引發粉絲熱烈迴響大合唱。（周子娛樂提供）

袁漠遙為影集《花香2》所演唱的片頭曲《找到你了》，深受各地粉絲喜愛，也在音樂會現場，讓粉絲一飽耳福，全場大合唱，同公司的林奕嵐、孫麥傑也到場力挺。袁漠遙感動說：「我很開心這首歌被更多人聽見，收到《花香2》試鏡本時，就覺得這首歌很符合角色小寧對亭亭、亭亭對怡敏。謝謝我在最好的狀態時遇見花香，謝謝自開播以來收到的每個鼓勵訊息，擁有的已經夠多了，何其幸運。」她也開玩笑地呼籲粉絲，不要在半夜一直留言「找到你了」，原因是「我看手機的時候，既覺得好笑心裡又感覺毛毛的。」

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