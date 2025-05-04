陳佩琪心疼柯文哲青蛙肢蹲洗衣 雞排妹激酸

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城容積率與政治獻金案，遭收押至今已逾8個月，柯妻陳佩琪多次透過臉書發文，表達對此事的感受與心情，3日再度發文表示醫院若有人投訴說醫生醫死人，病家要討公道，那麼請問市長將市民的陳情交給專業的委員會處理，到底是犯了什麼罪？

陳佩琪憶起年初跟柯文哲相聚時，柯文哲曾跟她說「北所房間內沒有洗衣檯」，而柯文哲有青蛙肢，無法蹲著，所以洗衣對柯文哲來說是很大的挑戰，陳佩琪聽聞也不捨指出，「現代人應該沒人像古代阿嬤一樣，蹲著用手搓洗衣服了，聽到他講這個，忍不住淚水奪眶而出，真不知他到底做了什麼，要被如此對待著？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：PO「柯賴合照」 陳佩琪再為柯文哲喊冤：先生只是求好心切、操之過

對此，「雞排妹」鄭家純隨即在臉書發文反酸陳佩琪，表示自己從小就有蹲踞困難，若腳跟著地硬是蹲下去，會向後跌倒，她原本以為「青蛙肢」等於「蹲踞困難」，但她可以蹲著洗衣服，也可以上和式廁所，對於陳佩琪文章感到疑惑。

雞排妹表示，她還去看了物理治療師的迷思破解影片，意外發現跑步正常、坐下可以翹腳的柯文哲，可能只是跟她一樣是「蹲踞困難」而已，又或只是他筋太緊才不好蹲著，最後直呼 :「典型的青蛙肢，是連坐著雙腿合併及翹腳都不行的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法