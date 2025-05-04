王大陸聲明駁斥「教唆殺人」 隻字不提逃兵、違反《個資法》

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸日前風波不斷，不僅涉嫌砸百萬造假病歷逃兵役，還爆出教唆傷害Uber司機等案外案，然而，面對外界傳聞，人在軍中的他今（4日）透過工作室發出聲明，駁斥「教唆殺人」等刑責，並透露司機已經和解、撤告，卻隻字不提逃兵役及違反《個資法》，引起熱議。

王大陸工作室發聲明駁斥不實傳聞。（翻攝自IG）

王大陸工作室今天在微博發文表示，部分媒體及網友在社群斷章取義、惡意捏造、傳播與事實不符之誹謗不實言論，「工作室將持續監控該等主體之民事侵權行為及刑事犯罪行為，並透過法律途徑追究其全部民、刑責任」，指出已委託北京國樽律師事務所介入處理部分平台及主體的侵權行為、已委託明永聯合法律事務所處理涉及近期案件相關訴訟工作。

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王大陸工作室聲明。（翻攝自IG）

王大陸工作室與明永聯合法律事務所發布聲明指出，先前媒體大篇幅報導，王大陸「涉嫌、教唆殺人未遂」、「教唆傷害」、「涉黑關係」等相關事件，引起社會關注，對此表示歉意。然而，部分報導內容有所誤會，與事實不符。

聲明提及，王大陸對於乘車過程發生口角衝突，已向司機致歉並承擔責任，也深刻反省，並澄清「司機女兒發聲譴責」等網路傳言皆為惡意捏造，並不存在教唆犯罪、參與違法犯罪暴力及恐嚇行為，無涉黑背景關聯，透露司機已理解並接受調解、撤銷告訴，籲外界停止傳播不實內容。

值得一提的是，王大陸1日被新北地檢署依偽造文書、洩密及違反個資法等罪起訴，以及先前涉嫌砸百萬造假病歷逃兵役，工作室對此隻字未提，引起輿論撻伐。

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