真的來了！鼓鼓「借人」成功想請Energy喝咖啡 GX重現無印良品經典

〔記者陳慧玲／台北報導〕「GX」鼓鼓和蕭秉治昨（3日）到馬來西亞吉隆坡舉辦「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」演唱會，這是這套巡演的第十場，也是最終場，剛好能以「十全十美」結果為巡演畫下句點。

「GX」蕭秉治（左）和鼓鼓順利完成在馬來西亞的巡演，承諾未來還會一起出單曲。（相信音樂提供）

蕭秉治和鼓鼓除了帶來各自歌曲，也一起重現過去大馬知名演唱組合「無印良品」的經典曲《掌心》，向光良和品冠致敬。

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鼓鼓在大馬演唱會走下台和歌迷近距離互動。（相信音樂提供）

上個月鼓鼓擔任Energy大馬演唱會開場嘉賓時，他大膽向Energy開口「借100人」，這次GX演唱會也真的成功借來超多Energy粉絲熱情參與，鼓鼓除了感謝歌迷也感謝Energy，笑說：「回去再請你們喝咖啡！」

蕭秉治在吉隆坡演唱會上唱得非常投入。（相信音樂提供）

「GX」在大馬演唱會上重現無印良品歌曲《掌心》。（相信音樂提供）

由於GX是以「限定團體」之姿出發，讓不少粉絲擔心會不會在演唱會結束後就此解散？對此，鼓鼓和蕭秉治在台上向大家表達心意並致謝：「謝謝大家，我們是永遠的團體GX！」並強調：「未來每年都會發單曲跟大家見面！」讓全場粉絲超開心。

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