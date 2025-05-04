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娛樂 最新消息

孫生性騷遭反骨男孩解約！酷炫挨轟落井下石 反擊網友：不是我叫他摸屁股

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬訂閱YouTuber「反骨男孩」成員孫生日前因性騷爭議遭公司解約，不過解約決定也讓身為反骨創辦人兼他好友的酷炫遭到網友抨擊，質疑他不顧兄弟情誼、落井下石。面對外界批評，酷炫今又親自發文回應，直言：「請問是我叫他去摸別人屁股的嗎？」語氣強烈，表達自己的無奈與憤怒。

孫生（右）因性騷爭議遭公司解約，酷炫（左）遭到網友抨擊。（翻攝自IG）孫生（右）因性騷爭議遭公司解約，酷炫（左）遭到網友抨擊。（翻攝自IG）

酷炫表示，網友質疑他沒為孫生的生活負責，讓他感到不解，「只因為他比較愛討拍，所以這個鍋也要算到我頭上？不太懂？」他強調，公司並未對孫生提告，只希望對方能為自己的行為負責，「我自己犯錯，公司面對虧損也沒怨天尤人。」

酷炫也批評部分輿論風向病態，「原來正確的公關處理方式是原地踏步比加油要得多，這社會生病了」，認為現在的狀況是「先情緒勒索的先得分」，語氣中透露無奈，顯示他對網路輿論的失望。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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