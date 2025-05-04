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娛樂 日韓

朴信惠化身地獄法官 辣跳aespa神曲掀網驚呼：這是孩子的媽？

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴信惠2025亞洲巡迴粉絲見面會《HYE, TALK》昨晚（3日）在台北三創CLAPPER STUDIO登場，她在活動上大跳aespa的《Whiplash》，讓網友驚呼：「這是一個孩子的媽？」

朴信惠比YA、嘟嘴模樣超可愛。（D-SHOW提供）朴信惠比YA、嘟嘴模樣超可愛。（D-SHOW提供）

35歲的朴信惠分享這次來台的趣事，其中展示了一張與101的自拍照，「我的粉絲們應該都知道我真的很喜歡來台灣吧！」因為這次入住的地點就在101附近，讓她忍不住自拍一張，「我其實真的很不會自拍，這張照片是拍了幾十張才選出來的，平常大家看到的照片都是很多人一起幫忙的成果！」一番話讓現場粉絲笑聲不斷，也展現她可愛真實的一面。

提到戲劇作品，朴信惠分享主演的熱播劇《來自地獄的法官》的點滴，她首次挑戰飾演法官角色，表示：「與以往醫生、律師或記者不同，這次最重要的是展現角色的信念與正義感。」她還現場重現一段讓她印象深刻的台詞：「從現在開始，真正的審判要開始了。」造型方面，她笑說這部劇堪稱歷來最華麗，「以前多半是演貧窮的孩子，這次外傳穿了300套衣服，我說不是啦～但加上所有試裝衣服的套數，大概也差不多了！」其中她覺得最代表地獄法官的造型，則是剪裁俐落、象徵火焰的紅色套裝，「我真的很適合紅色對吧？」

朴信惠見面會以全新企劃「HYE, TALK」為主軸，跳脫過去以「of Angel」為名的系列主題，由朴信惠親自主導發想，展現她與粉絲真誠交流的重視。（D-SHOW提供）朴信惠見面會以全新企劃「HYE, TALK」為主軸，跳脫過去以「of Angel」為名的系列主題，由朴信惠親自主導發想，展現她與粉絲真誠交流的重視。（D-SHOW提供）

談到戲中的動作戲，她透露自己在正式拍攝前就接受動作訓練，也特別提到讓她印象深刻的名場面，其中一場打戲因對手演員忘記轉頭，她不小心真的打到對方，雖然當下很緊張，但她仍敬業完成畫面。被問到拍攝現場氣氛時，朴信惠表示：「現場拍攝氣氛非常好，每個演員和工作人員之間都有著很好的默契，聊天話題也是小組小組的聊不停。大家感情都很好。」

朴信惠坦言這是一部沒有遺憾的作品，「雖然還是有些想加強的地方，但拍攝過程真的太有趣了，真的很享受這一切。」至於是否會有第二季？她笑說：「我真的不知道！但如果真的要拍的話要趁早，因為我現在年紀也不小，體力真的不行了。」還幽默補充：「以前可以兩天不睡，現在兩天不睡我就要睡兩天才補得回來！」

互動環節中，朴信惠化身為「姜光娜法官」，與幸運粉絲一同重現戲中場景，並合影拍立得作紀念，寵粉的她，更加碼送上擁抱與精心準備的禮物。

朴信惠分享與台北101的自拍照。（D-SHOW提供）朴信惠分享與台北101的自拍照。（D-SHOW提供）

見面會中的表演橋段令人驚艷，朴信惠接連帶來非常熱門的JENNIE的《like JENNIE》、aespa的《Whiplash》及IVE的《REBEL HEART》的舞蹈組曲及NewJeans的《How Sweet》，換上帥氣服裝展現截然不同的舞台魅力，「為了這些舞蹈，我練習了好一陣子，只希望呈現最好的自己給大家。」她坦言跳舞對她來說並不容易，但為了粉絲她全力以赴。

朴信惠露出小蠻腰，辣跳表演《like JENNIE》以及aespa的《Whiplash》，現場尖叫聲不斷。（讀者提供）朴信惠露出小蠻腰，辣跳表演《like JENNIE》以及aespa的《Whiplash》，現場尖叫聲不斷。（讀者提供）

接下來的「What’s in My Bag」單元則首度公開她私下愛用物品，從保養品、小吊飾、香氛到貼身小物等等，每樣物品都引發全場驚呼。活動尾聲，朴信惠深情告白：「本來應該播完電視劇就要來跟大家相見的，但也因為這樣的巧合，讓我有更多時間練習才有今天的表現。今天真的非常開心，謝謝一直以來的陪伴，也期待下一次相見。」並透露接下來將進入新作品的拍攝。

朴信惠與全場粉絲一同拍下大合照，並獻唱壓軸曲《Pillow》，用溫柔歌聲為這場充滿歡笑與感動的見面會畫下句點。

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