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館長怨員工被打「報案無三聯單」？影片設私人不能看 網酸翻車了

館長PO影片稱員工當街被打。（資料照）館長PO影片稱員工當街被打。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢1日發影片稱，員工被政治狂熱分子毆打，且報案連三聯單都拿不到，警方還表示可能很難處理。然而，派出所日前公開監視器畫面，與館長所述似乎有出入，多位市議員出面駁斥館長指控，如今有網友發現原影片已設置為私人影片，無法觀看。

館長指控影片被發現消失了。（翻攝自PTT）館長指控影片被發現消失了。（翻攝自PTT）

回顧整起事件，館長1日發影片指出，旗下健身房中壢館的員工上月27日在路口發傳單，被不明人士毆打和辱罵，「那個人一直罵他政治的事情，罵說你老闆426（遊行）講什麼東西啊！東罵西罵」，並稱，員工向警方報案卻連三聯單都拿不到，警方僅對他說，「這個很麻煩，可能找不到人」。

對此，警方公開監視器畫面回應，興國派出所4月27日傍晚5時左右接獲報案，27歲吳姓當事人稱，自己遭到不明人士毆打，隨後吳姓當事人便前往驗傷、準備資料，在晚間8時許持驗傷單至案發地中福派出所。經員警長達逾1小時的積極協助調閱監視影像，試圖還原案發經過，當事人感謝警方協助後稱疲累先行離開。由於被打員工無法明確講出被打的時間地點，所以沒有完成提告程序，他的家人事後也到派出所，感謝員警幫忙，並沒有像館長所說的消極處理。

針對館長影射桃園警方怠慢處理，藍綠議員都發聲駁斥。民進黨桃園市議員黃瓊慧怒轟，館長完全翻車，硬帶風向說員警沒處理，「警察是人民的保母，不是陳之漢操作政治聲量的工具」；名嘴王浩宇痛轟館長「唬爛抹黑警方」，指出派出所監視器顯示，員警陪看一小時監視器，當事人還跟員警道謝；國民黨桃園市議員詹江村表示，自己衝到派出所了解，「依據我本人聽錄音內容，警察從頭至尾都盡力協助，也沒有任何怠慢情況。」

館長指控影片設私人掀熱議。（翻攝自PTT）館長指控影片設私人掀熱議。（翻攝自PTT）

值得一提的是，有PTT鄉民發現館長1日PO的控訴影片，在警方公布監視器畫面後，已悄悄設成私人影片，目前無法收看，貼文曝光後，立刻掀起討論，網友紛紛留言大酸，「翻了不是嗎？是要看什麼？」、「又又又翻車！？」、「又是抹完翻車就裝沒事」。

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