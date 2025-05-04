濃眉大眼不見了？ 鏡新聞主播陳園淳14年美照驚喜曝光

北美館目前展覽日本某大師攝影作品，就是鏡新聞主播陳園淳（紅圈處）14年前街頭照。（翻攝自陳園淳臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕鏡新聞午間新聞主播陳園淳有著一雙炯炯有神大眼睛，在每天中午時分帶領電視機前觀眾掌握最新即時新聞，讓她受封「大眼主播」，今（4）日一早，她驚喜告訴大批觀眾粉絲：「跟藝術沾不上邊的我，照片竟會出現在北美館！」

陳園淳目前是鏡新聞午間新聞主播。（翻攝自陳園淳臉書）

陳園淳喜孜孜在臉書發文透露，朋友傳來說看展看到「我們幾個朋友的照片」，她急忙放大看了很久才發現：「那個照片中被切掉頭的應該是我。」陳園淳透露，據說是日本大師的街拍，據說是至少14年前照片，「重點是我完全不記得有這套衣服，也不記得這是在哪裡。」

請繼續往下閱讀...

她有著一雙濃眉大眼。（翻攝自陳園淳臉書）

更重要是，這位大眼主播本來想炫耀，是不是美顏吸引了日本大師按下快門，「但從成果來看，很明顯吸引他的，是我朋友的美貌和我的雨傘？」不過陳園淳仍自嘲表示：「便利商店的透明傘，真是台灣特色啦！」

現年86歲日本知名攝影師森山大道作品，以強烈風格的黑白城市街頭攝影聞名。（翻攝自陳園淳臉書）



大眼主播最後自我安慰：「14年後這些人還在我的身邊，然後大家講好了，要去北美館和這張照片合照，這次我ㄧ定要露出很大的頭。」

陳園淳14年前走在街頭被捕捉到的一瞬間，拍下照片是現年86歲日本知名攝影師森山大道，他將街頭攝影推向前所未有的嶄新視界，其不拘形式、技巧的拍攝概念，徹底顛覆觀者對於攝影一貫紀實的印象，而他作品在黑白之中帶有日本地域特徵的強烈風格，獲得了世界性的公認。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法