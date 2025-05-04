盧秀燕批司法打壓不如打詐 苦苓嗆：這種人竟想當總統

國民黨台中市黨部涉幽靈連署被搜索、２人收押，台中市長盧秀燕昨批中央運用司法對罷免發起方調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了！」（記者蔡淑媛攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等2名黨工涉嫌罷免民進黨立委幽靈連署被檢方聲押獲准，台中市長盧秀燕2日噤聲一整天，昨（3）日則是怒批中央運用司法，對罷免發起方調查、審判、羈押，「我覺得都太過分了！」盧還說，動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐。

今（4）日上午，作家苦苓怒嗆盧秀燕：「難道盧媽媽不知道抄黨員名冊和死亡連署都是詐騙嗎？所以國民黨是有詐騙豁免權嗎？如果你市政府的員工蓋假章、假簽名、造假公文也沒關係嗎？別人的小孩作弊不可以，你的小孩作弊被抓就是被迫害鳴？」苦苓最後驚呼：「天啊，這種人竟然想當總統！」

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盧秀燕昨受訪表示，在罷免運動發起一方，不論是公民團體、政黨，沒有調查個資的權力，只有選委會、戶政機關，因此司法要求發起方，不論是個人、團體、政黨要負責，何其沉重？

盧秀燕又說，罷免成案，戶政機關已經剔除不正確資料，包括死亡、未成年、外國人或資料不確實，對罷免案成立不影響，因此，如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過分了。盧秀燕強調，中央執政應好好打詐，與其花這麼大力氣，動用國家司法，打壓罷免民主運動，不如好好偵辦打詐，讓人民生命與財產獲保障。

對於盧秀燕說法，民進黨立委沈伯洋表示，「搜查偽造文書就是打詐」，誤導選委會、冒名、偽造簽名等都是詐術，等於國會最大黨帶頭詐騙，雖然不是詐欺取財，但毀掉的是整個國家和民主制度。

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