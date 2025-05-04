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貴婦奈奈200萬交保 律師曝：她可能覺得賺到

貴婦奈奈嫌吸金1億餘元潛逃加拿大，1日搭機返抵桃園機場，由調查局台北市調處人員依法逮捕上銬帶回詢問後移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）貴婦奈奈嫌吸金1億餘元潛逃加拿大，1日搭機返抵桃園機場，由調查局台北市調處人員依法逮捕上銬帶回詢問後移送北檢複訊。（記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」與前醫師男友黃博健涉嫌吸金上億元，潛逃加拿大6年多後，1日清晨返國歸案，訊後被北檢諭知200萬元交保，限制居住、出境與出海，並配戴電子腳鐐。

律師王至德3日在臉書發文表示，檢察官訊問後以貴婦奈奈犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，讓她以200萬交保，但為什麼她馬上就能籌出200萬元？王至德直言，她早就準備好會被交保了，所以保釋金早已準備好，馬上拿出來完全不是問題的。

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另外，王至德也分析被他們吸走的10億元一定還沒完全花完，估計還有至少上千萬，「因為接下來應該就輪到黃博健回來投案了，目前看到的資訊是要把主責推給黃博健去扛，保釋金沒有個500萬以上說不過去，正常應該要破千萬比較合理，所以他們應該還留有至少上千萬元要當黃博健的保釋金。」

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此外，王至德亦分析為什麼貴婦奈奈知道會被交保？他說，羈押的要件除了要犯罪嫌疑重大以外，還要有串證或逃亡之虞，「貴婦奈奈都自己回來投案了，幹嘛還要逃？所以幾乎沒有逃亡的可能，而且都逃了7年了，要串的證早就串完了，現在根本沒有串證的必要！」

王至德最後稱，外傳貴婦奈奈一行人捲了10億走，要個幾百萬交保很正常的，「沒意外的話，貴婦奈奈應該準備了約1000萬元的保釋金，沒想到檢察官只有要200萬，她可能還覺得是賺到了。」

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