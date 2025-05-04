現蹤白沙屯 許志豪被路人當成蔡阿嘎」

許志豪日前開心拜訪白沙屯媽祖。（翻攝自許志豪臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，3日中午12點22分在近70萬人迎接下駐駕朝天宮，今（4）日凌晨0點45分完成進火儀式後登轎，1點26分起駕，展開長達8天的回鑾行程，預計5月11日下午3點45分返抵拱天宮，三立歌唱節目《超級紅人榜》主持人、歌手許志豪身為信眾，首日就抵達現場進香，竟還被眾多信眾認出。

許志豪在臉書發文說，白沙屯的人真的好多好多好多，他真的也不知道自己是怎麼成功走進廟裡的，「沿路很多人跟我打招呼，還有一位阿姨，堅持說我是蔡阿嘎，還說，我如果不承認，她就要生氣了。」

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蔡阿嘎人氣很旺。（翻攝自蔡阿嘎臉書）

透過臉書發文，許志豪希望阿姨真的不要生氣，「但我總不能怕您生氣，就假裝說我是，這樣您不氣了，但我祖先會生氣」，還謝謝沿路上好多朋友跟他結緣，一起感受媽祖的慈悲。」

由於今年報名人數多達33萬人，數百名現場來賓與香燈腳合力誦讀多達1900多張疏文，逐一放入「萬年香火」爐引燃，場面壯觀，儀式長達近3小時，到今天凌晨0點46分順利完成。隨後由朝天宮住持會茂法師，以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔，貼上封條，再交由拱天宮香擔組人員，將一路護送回拱天宮。

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