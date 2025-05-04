很多地區最後1天連署書 名嘴汪潔民感性呼籲

南投罷免藍委馬文君二階連署，志工持續上街募集連署書，做最後衝刺。（「All罷馬」罷團提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕政治評論員、電視名嘴汪潔民今（4）日一早在臉書發文表示：「今天是很多地區的最後一天連署書.....出門連署吧，我們這一輩的人！」

汪潔民說，早上去市場，看到一位年妙的女生，一個人、一大早就在竹北的菜市場擺攤，「這是罷團的日常，卻是無限的感動，我們這些年長的人，享受台灣過去經濟高速增長的果實，卻要把政治垃圾丟給年輕人扛。」

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話鋒一轉，汪潔民表示今天是很多地區的最後一天連署書，呼籲大家出門連署，「願神祝福這些年輕人，願上帝用滿滿的愛與祝福賜給您們，親愛的罷團孩子！」

而南投罷免國民黨立委馬文君第二階段連署，已突破18622份門檻，將在今天下午送件，罷免團體「All罷馬」表示，4月底僅收到約17500份連署，離130％的安全門檻24000份還有一大段距離，由於收件截止日倒數，團隊志工將衝刺到送件最後一刻，力拚二階順利過關。

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