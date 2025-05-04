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開心「刪惡去了了」 486先生：罷免成功帶團暢遊花蓮

罷傅領銜人李美玲從選委會走出，高舉連署人名冊收據，高呼「32766、刪惡去了了」，宣布查對完成。（記者花孟璟攝）罷傅領銜人李美玲從選委會走出，高舉連署人名冊收據，高呼「32766、刪惡去了了」，宣布查對完成。（記者花孟璟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕花蓮罷團「微光花蓮」及志工們，2日度過最長的一天，志工早上9點送交二階段連署書32777張到花蓮縣選委會，但清點時卻因一張一張查看清點，耗時近14小時，引發支持民眾懷疑刁難、晚間選委會外上百人聚集關切，最後僅剔除11張，實際共交出32766張，讓志工開心高呼諧音「刪惡去了了」。

不僅花蓮罷團「微光花蓮」及志工們開心高呼，團購電商名人「486先生」陳延昶3日也在臉書霸喊：「花蓮二階送出了好幾萬份，若罷免成功，我就要帶486團購所有同仁來去花蓮玩，來去旅行，到時我會號召粉絲朋友們大家一起去。」最後還開心表示，會在花蓮飯店跟所有的粉絲們一起見面聊天合照。

486先生近期瘦身有成。（翻攝自486先生臉書）486先生近期瘦身有成。（翻攝自486先生臉書）

花蓮罷免傅崐萁領銜人李美玲說，感謝志工們的支持，共同見證花蓮民主的歷史時刻，她說，查對工作包括輪流進入的志工10多名、見證的律師2名，以及縣選委會的5人，因人力不多，查對緩慢，中選會對此也很慎重，加派2人從台北下來協助。

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李美玲表示，台東、桃園的連署書都是抽驗，花蓮是一張一張查驗，覺得「花蓮可能是真的太高規格」，但強調沒有用尺量，由於列印格式每一台機器有公差，差距0.1公分、1公分、2公分都有，經過與協助認定的中選會等共同討論後，只有超過2.5公分以上的才剔除，最後共抽掉11張，得到「32766張」，諧音「刪惡去了了」。

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