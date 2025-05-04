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Makiyo氣炸大罵老處女 卡神不忍了再回嗆

卡神再槓Makiyo。（翻攝自楊蕙如臉書）卡神再槓Makiyo。（翻攝自楊蕙如臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Makiyo日前上薔薔Podcast節目《薔薔栗膠》爆料稱楊丞琳「紅了就不認人」，並重提當年喝醉痛毆計程車司機，表示對方不僅沒昏迷，求償期間還出國遊玩，掀起輿論波瀾，「卡神」楊蕙如發文怒轟「Makiyo這個人一生都是垃圾」，Makiyo氣炸反擊，卡神也沒在怕再回嗆

卡神發文反擊Makiyo毫無悔意，更加碼消費造謠被她們打到昏迷的司機出國玩，她說，實情是那位司機已經過世多年，對於她的造謠無法自己反擊，更沒有任何出國的紀錄，「我基於同情弱勢（在媒體話語權部分）的立場，在社群上評論批評Makiyo應該被台灣媒體封殺，不應該再讓這樣負面能量的人浪費新聞版面。」

關新聞：Makiyo被嗆「一生垃圾」不爽 怒譙卡神楊蕙如：噁心老處女

發文中，卡神嗆Makiyo面對社會大眾（其實非常多人，遠遠不止於我）對她惡劣言行的批評，不但不知反省，還罵髒話，說她是老處女，卡神表示，她真心覺得好笑的是，Makiyo罵她老處女的新聞讓我笑到流眼淚：
1. 我不年輕，但她自己40多歲了，隨便一張照片都有老味飄出來。回家照照鏡子，自己也已經不是少女了好嗎？
2. 罵別人老處女，是要強調或是驕傲自己有很多人督的意思嗎？是幾十幾百幾千很豐富的「人生閱歷」嗎？
卡神最後表示，私生活是個人隱私，如果要比賽性對象的人數，她直接認輸，「Makiyo女士，算你大勝，好嗎？在此，祝福Makiyo未來被公眾社會封殺之後，能夠交往很多友寄隆輝們喔！以後不要亂說謊、亂造謠，跟你的ㄆ友們好好過日子喔～」

相關新聞：這個人一生都是垃圾！ 卡神楊蕙如怒嗆Makiyo

而對於卡神強烈譴責Makiyo，直言對方應該要終身被台灣演藝圈封殺，甚至呼籲外界抵制所有與她合作的單位和節目，Makiyo受訪反擊，「她誰啊？請問你哪位？有夠噁心，老處女，如果她再攻擊說我是垃圾的話，就用她的信用卡吃飯。」

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