總統賴清德感謝勞工付出 苦苓分享五一勞動節由來

總統賴清德在五一勞動節表示，感謝所有勞工朋友的付出。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大前天五一勞動節，總統賴清德感謝所有勞工朋友的付出，讓國家持續進步，政府將繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策提升勞工權益；行政院會則通過「職業安全衛生法」修法展望報告，行政院長卓榮泰指出，職安法是保障勞工安全健康的主要法律，將透過修法建構更完善的職場環境。

至於為什麼會有五一勞動節？作家苦苓在臉書發文說，1886年5月1日，全美工人舉行大罷工，要求每日8小時工作制。5月3日，在一場收割機工廠外的集會上，因為罷工和不願罷工的工人互相起了衝突，警察開槍鎮壓，當埸打死了兩名工人。

請繼續往下閱讀...

苦苓常在臉書發文和粉絲網友分享時事新聞。（翻攝自苦苓臉書）



苦苓接著說，這個事件造成整個芝加哥市沸騰，各工會決議於5月4日在乾草市廣場舉行群眾大會，約有2500多名勞工參與，雖然情緒激昂，但過程平和，忽然一場驟雨將群眾淋得只剩200多人左右，眼看活動要結束了，忽然衝進來180名全副武裝的警察，包圍現場，命令民眾立刻解散。

「就在雙方相持不下時，不知道什麼人向警察投擲了一枚炸彈，場面頓時大亂，警察於是在黑暗中向群眾開火，人們四處逃竄，最後共有7名警察和至少4名平民死亡，受傷者不計其數」，苦苓說。

而在事後，有數百名勞工領袖和工人的同情者被拘捕，在法院明顯不公的審判後，共有4個人被判絞刑處死，引起了全世界的關注和聲援，苦苓表示：「各國工人歷經奮鬥，多年後才爭取到8小時工作權，並聯合制定了五一國際勞動節做為紀念。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法