晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

總統賴清德感謝勞工付出 苦苓分享五一勞動節由來

總統賴清德在五一勞動節表示，感謝所有勞工朋友的付出。（資料照）總統賴清德在五一勞動節表示，感謝所有勞工朋友的付出。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大前天五一勞動節，總統賴清德感謝所有勞工朋友的付出，讓國家持續進步，政府將繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策提升勞工權益；行政院會則通過「職業安全衛生法」修法展望報告，行政院長卓榮泰指出，職安法是保障勞工安全健康的主要法律，將透過修法建構更完善的職場環境。

至於為什麼會有五一勞動節？作家苦苓在臉書發文說，1886年5月1日，全美工人舉行大罷工，要求每日8小時工作制。5月3日，在一場收割機工廠外的集會上，因為罷工和不願罷工的工人互相起了衝突，警察開槍鎮壓，當埸打死了兩名工人。

總統賴清德感謝勞工付出 苦苓分享五一勞動節由來苦苓常在臉書發文和粉絲網友分享時事新聞。（翻攝自苦苓臉書）

苦苓接著說，這個事件造成整個芝加哥市沸騰，各工會決議於5月4日在乾草市廣場舉行群眾大會，約有2500多名勞工參與，雖然情緒激昂，但過程平和，忽然一場驟雨將群眾淋得只剩200多人左右，眼看活動要結束了，忽然衝進來180名全副武裝的警察，包圍現場，命令民眾立刻解散。
「就在雙方相持不下時，不知道什麼人向警察投擲了一枚炸彈，場面頓時大亂，警察於是在黑暗中向群眾開火，人們四處逃竄，最後共有7名警察和至少4名平民死亡，受傷者不計其數」，苦苓說。

而在事後，有數百名勞工領袖和工人的同情者被拘捕，在法院明顯不公的審判後，共有4個人被判絞刑處死，引起了全世界的關注和聲援，苦苓表示：「各國工人歷經奮鬥，多年後才爭取到8小時工作權，並聯合制定了五一國際勞動節做為紀念。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中