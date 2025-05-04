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娛樂 最新消息

年輕人不知誰是貴婦奈奈 被誇50歲保養不錯

涉嫌吸金近2億元潛逃加拿大的網紅貴婦奈奈，1日清晨5時搭機抵台，被上銬帶走。（記者朱沛雄攝）涉嫌吸金近2億元潛逃加拿大的網紅貴婦奈奈，1日清晨5時搭機抵台，被上銬帶走。（記者朱沛雄攝）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端被控與前男友黃博健利用醫美診所，向投資人詐欺近2億元、潛逃加拿大6年多，日前寫信給檢調高層，否認參與經營醫美診所，將返台說明，1日在調查局駐加法務秘書陪同下，自多倫多機場搭機返國，旋被上銬帶走，台北地檢署複訊後，諭令她以2百萬元交保及限制出境、出海及住居，並實施電子腳環科技設備監控。

律師林智群表示，很多年輕人不知道誰是貴婦奈奈，知道她的應該是7年級生、40-50歲的人，「簡單一句話，她就是20年前的愛力沙沙（應是指網紅愛莉莎莎），在那個無名小站的年代。」
他說，貴婦之所以受歡迎，是因為她呈現出來的生活（假象？）滿足了人們（女生們）對於貴婦生活的想像，至於那樣的生活方式，需要多少錢？錢怎麼來的？大家就不問了。
真正的貴婦，林智群認為這些人才不會自稱貴婦，「大家看到的貴婦奈奈，只是自己想像中的貴婦而已，貴婦奈奈只是一個螢幕，大家只是把自己對貴婦的想像投射在上面而已。」

林智群最後打趣說，以50歲女人而言，貴婦奈奈算是保養得不錯，搭長途飛機（商務艙？），下來還可以維持起碼的體面（最後的尊嚴？），算很厲害了。

維基百科顯示，貴婦奈奈1974年7月27日出生，現年50歲。

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