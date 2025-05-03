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33萬香燈腳追白沙屯媽祖 柯大堡茫茫人海找到親弟弟嚇呆了

33萬香燈腳追白沙屯媽祖 柯大堡茫茫人海找到親弟弟嚇呆了柯大堡巧遇自己的親弟弟。（三川娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「白沙屯媽祖進香」自1日凌晨起駕，吸引超過33萬信眾徒步隨行，音樂人柯大堡第八次朝聖追隨「粉紅超跑」，期間感受到台灣民眾滿滿的人情味，還在茫茫人海中遇到了自己的親弟弟。

33萬香燈腳追白沙屯媽祖 柯大堡茫茫人海找到親弟弟嚇呆了柯大堡徒步進香追媽祖。（三川娛樂提供）

柯大堡受訪笑說：「這次抱著輕鬆愉快的心情，期待遇見許多好朋友。」沒想到昨天在茫茫人海中，竟然遇到了自己的家人， 嚇到直說：「就在30幾萬人的路上，沒有電話連絡、沒有先約，我竟然遇到自己的親弟弟。」

33萬香燈腳追白沙屯媽祖 柯大堡茫茫人海找到親弟弟嚇呆了柯大堡與吊車合照，70公尺長的鞭炮是要迎接媽祖。（三川娛樂提供）

柯大堡受訪也分享，這兩天媽祖婆突然決定停駕北港溝皂里，當時就有一位阿姨開心又激動的牽著他的手，「說都有看我的節目，聊著聊著就哭出來了。」原來該名粉絲是印尼華僑，來台灣45年就住在溝皂，看到媽祖進來自己的家，內心充滿感動。

柯大堡今年更發起「信徒文化季Bliever Vibes 」音樂節，將在21日媽祖開爐大典前登場，他收到許多粉絲提供的信徒文化季的贊助緣金，更透露：「免費音樂季唯一的收入，慶贊緣金只收到今天，因為擲筊指示，只能收到媽祖婆進北港。」期待接下來能與歌迷在音樂節相見。

柯大堡這兩天還有直播工作，他在進香時不知道該怎麼趕回朝天宮，結果立刻有熱心民眾伸出援手騎車救援，「他就騎車載我走捷徑，讓我直接抵達任務地點，順利拍到媽祖婆入廟畫面。」讓他充滿感謝。

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