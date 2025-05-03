謝欣穎否認分手王柏傑 出席活動強碰男友舊愛...微妙互動曝光

阮經天在《沉默的審判》挑戰高難度的演出。（黃人有限公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕阮經天、王淨在影集《沉默的審判》挑戰人格分裂的角色，兩人有次拍群戲，發現只有拍到遠遠的背影，便聊起天來，這一聊就是4小時，從人生聊到家事、股票，甚至連經濟趨勢都能聊，話題極為廣泛，但阮經天卻認為，認真聊天比拍戲還要累。

阮經天拍攝影集時，正歷經喪母之痛，他認為自己的人生和角色「林三」的經歷重疊著，「都是經歷過愛、徬徨、無助憤怒、迷失找不到方向，又做了選擇。」 被問到人生做了什麼選擇，他低調不願透露，僅說：「做的選擇都不太適合由嘴巴講出來，會用時間慢慢讓大家看到。」

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王淨在《沉默的審判》有人格分裂。（黃人有限公司提供）

王淨劇中因家庭因素產生人格分裂，等於一人分飾4角，下戲後情緒難以抽離，難忘在北海道殺青時的衝擊，「那天回到飯店，有一種超級空洞的感覺。」她解釋因行程關係，場次幾乎是跳著拍，角色從16歲到46歲的人生濃縮在短短2個星期，她為戲化老妝，因為了解角色經歷，看到自己變老的樣子，心情很難受，「因為角色身上有受一些傷，看到的時候真的滿難過，40歲會有疤痕。」

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謝欣穎（左）在《沉默的審判》記者會上與男友王柏傑的前任王淨同台。（記者李紹綾攝）

謝欣穎與王柏傑交往3年，屢傳被求婚、分手，今被問及感情現況，她表示人兩人的關係仍是情侶，對於3月「秒刪鑽戒照風波」，她稱是「亂PO的，也沒有什麼，因為我發現這個玩笑開的有點大。」分享鑽戒是否在暗示男友？她說：「那也不是我的手！沒有發生（求婚）這件事情。」對照當時經紀人回應的「品牌合作」，說法明顯有出入，當被問是誰的手？她略顯不耐煩說：「為什麼要講這麼細，我身邊還是有很多朋友。」

謝欣穎（左）在《沉默的審判》記者會上與男友王柏傑的前任王淨同台。（記者李紹綾攝）

有趣的是，王柏傑的現任女友謝欣穎及前女友王淨難得同台，在台上的拍照環節，兩人被安排站在一起，趁著空檔不斷竊竊私語，被問聊了什麼，謝欣穎表示，兩人以前沒合作過，在台上王淨說自己不太能做指甲，「我推薦她可以貼甲片。」完美示範現任與前任間的合睦相處。

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