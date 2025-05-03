賈靜雯背台詞崩潰「想演啞巴」 薛仕凌認了：強烈想下班

賈靜雯、陳以文、薛仕凌、阮經天、王淨、謝欣穎、張翰等人今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯、陳以文、薛仕凌、阮經天、王淨、謝欣穎、張翰今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會，分享拍攝甘苦談。賈靜雯角色為心理系教授兼司法鑑定師，她被落落長的法庭戲台詞逼到抓狂，崩潰跟導演說：「我下一部戲可以演啞吧嗎？」因為實在不想再背這麼多的術語、專有名詞。

賈靜雯（右）角色為心理系教授兼司法鑑定師。（記者王文麟攝）

王淨演出人格分裂的角色。（記者王文麟攝）

阮經天、王淨繼《周處除三害》再度合作，兩人都演出人格分裂的角色，具有一定的難度，加上導演黃精甫細膩的導戲風格，讓演員們超想下班。

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阮經天演出人格分裂的角色。（記者王文麟攝）

薛仕凌（左）演技受肯定，他坦言第一次感到如此崩潰。（記者王文麟攝）

拿了2座金鐘戲王的薛仕凌，演技受肯定，他坦言第一次感到如此崩潰，直言：「這是下班念頭最強烈的一部戲。」他解釋，是對角色已經沒有新的想法，也沒有新招數可貢獻，但他仍一直被導演鼓勵：「你有、你可以！」加上其他演員給予諸多信心，讓他感動說：「我很幸運，我覺得他們都比我自己還要相信我。」一旁的阮經天相當能夠理解薛仕凌的感覺，笑說因為自己也很想下班，他無奈說：「可是後面還有一場，一場比一場硬。」

李銘忠（左）的角色為檢察官。（記者王文麟攝）

李銘忠的角色為檢察官，一連串的專業對白讓他吃不消，每天腦中想的都是台詞，甚至還以手寫加深記憶，「那2個星期很痛苦，接角色的時候，不知道有法院戲，後來看劇本發現，原來有這一段這麼難的對白，好後悔！」但拍完後讓他超有成就感，直喊：「好爽！克服了。」他和賈靜雯在拍法庭戲，兩人不忘隔空互相加油打氣。

張翰（右）說自己的戲分不多，但是是關鍵的角色。（記者王文麟攝）

張翰則說，自己的戲分不多，但是是關鍵的角色，跟導演黃精甫合作非常愉快，「比較沒有像他們說的想要下班，因為我只有一天，那天拍完就下班了。」讓他覺得可惜的是，無法親眼見證周采詩拍攝關鍵橋段，「我收工快5點了，因為實在太累，我收工後她才拍那場，我想留下來看，但我實在受不了了，我想很多想要下班的同學，應該也有這樣的想法。」

周采詩為角色「猛猛的」瘦身。（記者王文麟攝）

周采詩為角色「猛猛的」瘦身，2個月瘦了6公斤，笑稱比懷孕前還瘦，根本是近10年來最瘦的體態，她分享拍攝《沉默的審判》其實只有兩天的戲，但第一場和第二場中間隔了一個月，「好糾結，上場就跟角色去參加實驗一樣，抱著赴死的心態。」

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