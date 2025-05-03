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木谷竜也叫台粉唱「咒術神曲」 安可被逼出來求饒：我沒歌了

木谷竜也三度在台開唱，卻是第一次在台舉行個唱。（大鴻藝術、大福音樂提供）木谷竜也三度在台開唱，卻是第一次在台舉行個唱。（大鴻藝術、大福音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾才子木谷竜也今天（3日）在台北Legacy TERA開唱，昨天才在香港開唱的他，今天搭機飛抵台，就立刻衝到會場彩排，不過他似乎一點都不累，火力全開，讓全場2000名歌迷嗨到不行。

木谷竜也今天以《Rapport》、《スカー》、《聖者の行進》及《Moonthief》開場，展現極具爆發力的嗓音，在第一段談話環節前，粉絲紛紛大喊「竜也好帥啊」、「好厲害啊」，而木谷竜也則以台語與歌迷問：「哩賀台灣！挖系木谷竜也，我真歡喜，乾蝦乾蝦！」表示這是他第一場在台灣舉行的個唱，感謝大家的到來。

木谷竜也在1.5小時內獻唱21首歌曲。（大鴻藝術、大福音樂提供）木谷竜也在1.5小時內獻唱21首歌曲。（大鴻藝術、大福音樂提供）

在一口氣獻唱11首歌之後，木谷竜也有感而發，「雖然不知道你們是怎麼聽到我的歌的，在我的人生中，音樂拯救我很多次，如果我的歌曲可以陪伴你，特別是難過、低潮或者沮喪，那就是非常值得的事。」

演出最高潮是木谷竜也的代表曲《青之居所》，這首歌作為《咒術迴戰 懷玉・玉折》的片頭曲受到全球歡迎，累計串流播放次數已突破3億次大關，果然前奏一下就掀起全場尖叫聲，氣氛火熱，更延續到安可前的最後一首歌《次回預告》。

木谷竜也獻唱《青之居所》時，全場也跟著合唱。（大鴻藝術、大福音樂提供）木谷竜也獻唱《青之居所》時，全場也跟著合唱。（大鴻藝術、大福音樂提供）

不過本以為要結束了，木谷竜也又被歌迷的安可聲叫出來，笑說「其實沒有歌了」，隨後唱了第二遍《青之居所》，更和伍佰一樣，叫全場歌迷唱，果然粉絲的歌聲也沒讓他失望，每個人都像日文程度N1一樣，大合唱氛圍超熱情，木谷竜也大喊「台北下次再見」，為演出劃下圓滿句點。

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