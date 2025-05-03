巴大雄「上酒店」畫面流出 陪酒小姐被抓包是大咖天后

巴大雄推出新歌，再次掀起話題。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌手巴大雄原本是焊接工人，3年前因為洗腦神曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅掀話題，更邀來金曲歌后A-Lin出演MV，近來他推出新歌《舅媽》，同樣邀來許多大咖客串MV，成了驚喜彩蛋。

紀曉君力挺巴大雄演出MV。（翻攝臉書）

巴大雄的新歌《舅媽》MV在復古的KTV取景，歌手潘信維扮演酒客，網紅阿翰反串出演陪酒小姐，就連原住民歌后紀曉君都入鏡扮演酒家女，逗趣的劇情再次衝高了MV流量。

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巴大雄分享新歌的靈感，「這首歌其實是想表達離鄉背井工作的無奈，所以MV裡也都是經歷北漂的佳人才子。」更感謝紀曉君力挺，「因為妳，這部MV才那麼完美，感謝全民酒友潘信維在酒店的角落裡找到了我，幫我買單。」

阿翰反串上陣，笑虧巴大雄撞臉沈文程。（翻攝臉書）

跨刀演出的還有百萬網紅阿翰，他以反串的虛構人物「西打」入鏡，不忘笑虧巴大雄長得好像雙金歌王沈文程。阿翰表示：「謝謝巴大雄，這個酒後不亂性的男子，讓我有機會來這裡秀美，第一次聽到歌就很喜歡，到現在都還在唱」，也稱新歌《舅媽》情感濃烈，讓人欲罷不能，「雖然歌詞總是令人噴飯，但真不能忽略他的好歌喉，現場聽真的好過癮。」

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