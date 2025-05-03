滅絕師太開嗆德籍舊愛 黃小琥招認兩大原因消失幕前

黃小琥錄製網路節目，與主持人相談甚歡。（大大娛樂提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕滅絕師太黃小琥日前錄製網路節目《只能喝酒的圖書館》，見到男女主持人都喝著酒，她因為有酒精不耐症只能喝水，節目中仍是她侃侃而談，提到生命中過往的舊愛，不忘帥氣嗆聲：「我就等著你們回來找我！」

黃小琥回歸歌壇舉辦巡演，談到7年前因為與德籍男友感情生變，以及與前經紀人結束合作的雙重打擊，曾陷入恐慌、憂鬱，但疫情反而給了她調整的空間。

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在這段沉澱期，黃小琥就從YouTube的影片，去看自己過往的表演，猛然發現「原來我這麼厲害」，重新肯定自己的才華與價值。

黃小琥暢談人生歷程。（大大娛樂提供）



黃小琥對於人生有了新的領悟，透露年輕時總是為他人而活，照顧別人的情緒，但現在學會了真正愛自己，「只有我可以愛我自己，所以要好好愛自己」。

至於感情觀，她也從「有情才有用」轉變為「有用才有情」，展現了人生態度的重大轉折。

黃小琥將啟動「2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」，6月21日、7月5日分別在北流跟高流開唱，10月25日轉戰台中中興大學惠蓀堂演出，購票可洽年代售票。

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