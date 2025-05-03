9m88入戲太深「手臂發麻」長疹子 許願想和孔劉演愛情戲

劉品言（左）跟9m88都是歌手出道再成為演員。（鏡電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持《誰來演戲》第二季，最新一集找來9m88擔任來賓，9m88提到13歲參加歌唱比賽時，當時是代言人的劉品言就在台下幫她加油，讓劉品言驚訝直呼：「我的天啊！所以我們15與13歲的時候就見到面了」。

如今戲劇、電影一檔接一檔的9m88在訪問時說到，大多藝人都是拍感情戲居多，但她成為演員後至今接拍的都是劇情類型，讓目前單身的她喊話導演邀她拍感情戲，至於理想男主角是誰？她燦笑說：「那大家可以先從孔劉的部分開始！」。

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9m88表示，自己會跨到演員這條路，是因為徐譽庭直接欽點邀她演出，剛好自己的性格是屬於遇到不太理解的事情就去試，所以立刻點頭答應。近年演出不少作品的9m88感受到演出的有趣之外，也開始被角色影響，她說之前演過一個情緒很重的角色，讓她拍攝時悲傷到手抖之外，甚至整個手臂都發麻，隔天手終於不麻了之後，竟然變成長出疹子。

殺青後9m88以為自己已經跳出角色，沒想到那段時間她常沮喪想哭，以往排隊都很有耐心的她，連去便利商店排隊結帳都會感到火大，她這才發現原來是被之前角色影響了。9m88有所感觸地說：「唱歌變成我演戲的代謝，然後演戲變成我唱歌的代謝」，讓她可以喘口氣，轉換角色再出發。

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