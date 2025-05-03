晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

9m88入戲太深「手臂發麻」長疹子 許願想和孔劉演愛情戲

劉品言（左）跟9m88都是歌手出道再成為演員。（鏡電視提供）劉品言（左）跟9m88都是歌手出道再成為演員。（鏡電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持《誰來演戲》第二季，最新一集找來9m88擔任來賓，9m88提到13歲參加歌唱比賽時，當時是代言人的劉品言就在台下幫她加油，讓劉品言驚訝直呼：「我的天啊！所以我們15與13歲的時候就見到面了」。

如今戲劇、電影一檔接一檔的9m88在訪問時說到，大多藝人都是拍感情戲居多，但她成為演員後至今接拍的都是劇情類型，讓目前單身的她喊話導演邀她拍感情戲，至於理想男主角是誰？她燦笑說：「那大家可以先從孔劉的部分開始！」。

9m88表示，自己會跨到演員這條路，是因為徐譽庭直接欽點邀她演出，剛好自己的性格是屬於遇到不太理解的事情就去試，所以立刻點頭答應。近年演出不少作品的9m88感受到演出的有趣之外，也開始被角色影響，她說之前演過一個情緒很重的角色，讓她拍攝時悲傷到手抖之外，甚至整個手臂都發麻，隔天手終於不麻了之後，竟然變成長出疹子。

殺青後9m88以為自己已經跳出角色，沒想到那段時間她常沮喪想哭，以往排隊都很有耐心的她，連去便利商店排隊結帳都會感到火大，她這才發現原來是被之前角色影響了。9m88有所感觸地說：「唱歌變成我演戲的代謝，然後演戲變成我唱歌的代謝」，讓她可以喘口氣，轉換角色再出發。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中