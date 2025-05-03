張本渝追媽祖！盡心照顧「32萬香燈腳」 暖捐廁所車被讚爆

張本渝低調藏身追隨白沙屯媽祖。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕白沙屯媽祖徒步進香1日深夜登轎後啟程，將一路至22日凌晨結束，狂吸超過32萬人報名參與，氣氛空前熱烈。沒想到，張本渝也現蹤香燈腳的隊伍之中，她不僅被發現低調參與進香活動，還大方捐款支持「廁所車」為香燈腳盡一份心力。

白沙屯媽祖進香活動來到第2天，張本渝在限時動態中標註「白沙屯媽祖」並曬出贊助表單，照片中清楚可見她捐出6000元支持「廁所車」，這類設施對徒步朝聖者來說格外重要，也讓許多網友們相當動容。事實上，張本渝近年戲劇表現亮眼，日前也透露已答應小8歲男友的求婚，人生事業雙喜臨門。

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張本渝現金贊助廁所車，為香燈腳盡一份心力。（翻攝自IG）

2025年白沙屯媽祖進香活動於1日深夜正式起駕，今年報名人數逼近33萬人，香燈腳們緊隨「粉紅超跑」媽祖鑾轎前行，預計36小時內抵達雲林北港朝天宮，場面壯觀、民心團結，而張本渝的響應也為這場信仰之旅增添一絲溫暖星光，默默行善照顧香燈腳的舉動更被信徒們讚爆。

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