黃大謙曝「不敢去中國」原因 心疼阿滴挨轟揭他近況

黃大謙出席活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR黃大謙今（3）日擔任共享機車品牌活動大使，好友阿滴日前被鍾明軒點名指控他落井下石，阿滴為此挨了不少網友罵聲，隨即發聲道歉，黃大謙今也透露對方狀況，並提到自己不會去中國旅遊的原因。

相關新聞：（影）鍾明軒氣炸 點名4網紅故意抹黑抹紅「社群卡位」

請繼續往下閱讀...

鍾明軒日前在Podcast節目《百靈果News》中分享，自己在語言學校因同學不認識Taiwan，便以「Chinese culture（中華文化）」來輔助說明，未料該言論引發爭議。阿滴隨後發文表示：「I’m from Taiwan, I’m Taiwanese，大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人。」此言論雖獲多數網友支持，卻也有人質疑是在帶頭網暴鍾明軒。對此，鍾明軒發布影片反擊，指控自己的言論遭惡意剪輯、斷章取義，並點名阿滴與異色檔案DK等人是在落井下石，事件引發兩派網友熱議，雙方各有支持者。

黃大謙被問及此事，他表示有些心疼阿滴，希望對方可以從負面情緒走出來，「他希望可以照顧所有人的情緒，但真的這真的不是很簡單的事情，而且雙方說的話其實有時候都會經過其他媒體的渲染，或者是就傳話過程中傳到對方耳裡就變得不一樣的話了，我覺得這個真的是蠻難解決的問題」。

而同樣是黃大謙好友張藝前些日子也陷入爭議，被曝是雙面人、霸凌等，即便道歉仍有不少人不買單，黃大謙則說不好意思傳訊打擾對方，「就覺得，希望她自己處理好」。

相關新聞：洗菜忍6年揭張藝霸凌事跡 女星認了：就是我

至於之前黃大謙曾在影片提到，「台灣網紅不能去大陸旅遊，因為去大陸就會被說是舔共」，他今也表示：「中國旅遊啊，近期還是先不要吧！不管是政治風險上，還是社會娛樂上，我覺得都要自己小心。」似乎對於不少YTR陷入舔共爭議頗有感觸。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法