（連線專訪）李安是最強後盾！《囍宴》導演邀華語、韓國重量級雙后飆戲直呼榮幸

《囍宴》導演安德魯安專訪影音：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《囍宴》重新詮釋李安1993年經典作品《喜宴》，導演安德魯安感性表示，李安是這部片最堅強的後盾，他說從構思之初便獲得李安全力支持，「他雖然還沒看到這部片，但從一開始就非常鼓勵我們，對我們重新詮釋這個故事給予很多信心。」片中集合陳沖、尹汝貞兩位華語及韓國重量級影后同台飆戲，更讓他直呼榮幸。

韓基燦（後排左起）、導演安德魯安、楊伯文；莉莉葛萊史東（前排左）、凱莉瑪麗陳合作《囍宴》，帶來不同於原版的新世代觀點。（美聯社）

導演安德魯安不諱言：「李安導演是我們這部片最堅強的後盾！」他說這部重新詮釋的電影，承襲1993年《喜宴》的精神，並獲得原導演李安大力支持與鼓勵，「他雖然因為行程還沒看過我們的電影，但從一開始就非常支持我們的改編，也持續給我們很多信心和力量。」

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新版《囍宴》沒有複製經典，而是選擇走進當代酷兒社群的現實處境，深入探討婚姻與家庭的新課題，安德魯指出，「如果我只是重拍同一部電影，我會非常緊張。但這次我有全新的創作方向。」他說當今世界早已不同於30年前，「現在酷兒族群可以結婚，我和我的男友也討論過要不要小孩，問題不再是『能不能』，而是『要不要』、『該不該』，這讓我很有感觸，也覺得正是重拍《囍宴》的好時機。」

韓國影后尹汝貞演出《囍宴》展現強大氣場，也為角色帶來更深層次。（翻攝自YouTube）

電影網羅凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文等表現亮眼的新生代演員，更邀來華語與韓國影壇兩大影后陳沖與尹汝貞飾演母親與祖母兩角，兩人還同台飆戲，安德魯安形容，能與這兩位華語與韓語影壇傳奇合作，是「一種幸運，也是一種祝福」。

陳沖在《囍宴》和舞獅共舞，導演安德魯安笑爆她拍攝時玩得很開心。（UIP提供）

安德魯大讚陳沖真的非常有魅力，「我們第一次會面是透過視訊，幾乎沒談電影，聊的都是彼此的家庭和人生。這正是這部片的主題，我很開心能這樣認識她。」他也分享陳沖拍攝時與舞獅團玩得不亦樂乎，展現十足親和力。而談到尹汝貞，他更是滿懷敬意：「我身為韓裔美國人，從小就知道她、尊敬她。她的加入，為角色帶來極深的層次，也讓這部電影更加完整。」

兩人深夜拍攝的一場對手戲，成為導演安德魯最難忘的畫面之一。「她們一邊吃東西一邊開玩笑，現場氣氛非常歡樂。我常想，這樣一位華語影后與韓國影后的同框，是多麼罕見又珍貴的畫面。」

陳沖當年差點主演《喜宴》，在新版《囍宴》化身女主角母親。（翻攝自YouTube）

尤其陳沖當年原本有望出演原版《喜宴》，因時間與資金問題錯過，但她現在成了《囍宴》中新娘的母親，更巧的是，她大女兒也和片中莉莉角色一樣叫安琪拉，「我聽到時簡直不敢相信，真的太有緣了。」

而無論是原版還是新版，《囍宴》始終圍繞著一個普世主題：家人之間深沉又矛盾的愛，安德魯感性表示：「這部片想談的是：我們如何成為父母？我們又是如何被父母影響？很多時候，家庭的衝突並不是因為有人是壞人，而是因為大家太愛彼此，反而不知道怎麼幫對方，也不懂怎麼幫自己。」

導演安德魯安執導《囍宴》，希望觀眾看完可以思考與家人之間的關係。（美聯社）

安德魯希望這部電影能讓觀眾思考與家人之間的關係、衝突與和解，「能讓大家去想：我們怎麼為彼此奮鬥，又怎麼建立自己的家庭。如果能做到這一點，那我就已經心滿意足。」《囍宴》將於5月9日在台上映。

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