73歲檢場回歸八點檔狀態驚人 曝退伍後每天運動「日行6千步」

檢場暌違三年回歸八點檔戰場。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕73歲檢場客串三立八點台劇《願望》，飾演精明幹練的企業家「王董」。他與廖苡喬、苗真等演員對戲，氣場全開，渾身散發熟男魅力，都笑說：「怎麼越來越年輕！」

暌違3年回到熟悉的三立攝影棚，檢場帶來代言的保健食品，贈送給劇組演員與工作人員，現場氣氛熱絡。他大方分享自己長年維持健康與凍齡外貌的秘訣：「除了飲食與保養，最重要的是規律的生活、開朗的心境，以及對壓力的覺察與排解。」

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檢場（中）客串《願望》，與苗真（右）、廖苡喬對戲。（三立提供）

檢場一出現在片場，讓許多女演員尖叫，直誇他是「保養最成功的王董」，笑稱他完全不輸任何偶像男星。他也幽默回應：「這次來客串，最開心的是能見到老朋友，像江國賓、張銘杰，他們都像是三立的資深資產，看到三立把江國賓照顧得很好，就像『三立之子』」一樣，青春都奉獻給三立。」

檢場（中）客串《願望》，與苗真（右）、廖苡喬對戲。（三立提供）

談到健康養生之道，檢場認為維持運動習慣是關鍵。他自豪表示：「從退伍那年開始，我就每天運動，沒停過。即便拍戲再忙，也會安排時間散步或伸展。」笑說自己偏好「溫和型運動」，像是打高爾夫、爬山、慢走，「但我不爬百岳啦，太硬了！我以走路為主，日行6000步以上，時間充裕時甚至破萬步。」

檢場（中）客串《願望》，與苗真（右）、廖苡喬對戲。（三立提供）

不過，檢場強調心理狀態的重要：「年齡其實是心態問題，不要給自己壓力，很多人不舒服都是情緒引起的。」他透露自己從來不過生日，也不去刻意看年齡數字，「過生日就是在提醒你幾歲了，我會選擇忽略它，只要我心裡不老，看起來自然也不會老。」

檢場（中）客串《願望》，與苗真（右）、廖苡喬對戲。（三立提供）

檢場在攝影棚不忘打趣問女演員們：「你們喜歡熟男嗎？」引發一陣笑聲，他說：「我知道很多人會擔心另一半越老越帥，但我覺得不管年齡，重要的是內外都要一致地過得健康、有自信，這樣才最迷人。」

檢場（中）客串《願望》，與苗真（右）、廖苡喬對戲。（三立提供）

聊到家庭生活，檢場透露一段有趣的生活節奏差異，「我生活很規律，晚上10點前一定睡覺，是那種『華燈初上我就熄燈』的作息，但我女兒和老婆李翊君正好相反，一個青春正盛、一個是晚睡型，我們時間幾乎完全錯開，反而各自自在，沒有衝突。」

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