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謝欣穎認了沒分手王柏傑！ 親揭社群曬鑽戒照真相

謝欣穎（後排左4）今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會。（記者王文麟攝）謝欣穎（後排左4）今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝欣穎、王柏傑合作影集《華燈初上》擦出愛火，兩人交往3年多，經常公開放閃，去年底傳出姊弟戀告吹，但女方3月在限時動態分享鑽戒照，之後又刪除，感情狀態令人霧煞煞。謝欣穎今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會，受訪認了與王柏傑沒分手，並稱當時的鑽戒照「不是我的手。」

謝欣穎在《沉默的審判》飾演阮經天前妻，後來帶著女兒與薛仕凌再婚。她戲外與王柏傑交往以來，多次傳出被求婚、分手，今被問及感情狀態，她似乎不太想回，僅表示：「很好，謝謝大家關心。其這本來就是情侶之間會發生的事情，沒有什麼，但好像也沒必要跟大家說得這麼細，這是我們的私事，謝謝大家關心。」

謝欣穎（中）今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會。（記者王文麟攝）謝欣穎（中）今（3日）出席影集《沉默的審判》記者會。（記者王文麟攝）

當被問與王柏傑是否還是情侶？謝欣穎以「是的」，認了兩人還是情侣，對於3月秒刪的鑽戒照，她說：「我亂PO的，也沒有什麼，因為我發現這個玩笑開的有點大。」分享鑽戒是否在暗示男友？她說：「那也不是我的手！沒有發生（求婚）這件事情。」對照當時經紀人回應的「品牌合作」，說法明顯有出入，當被問是誰的手？她略顯不耐煩說：「為什麼要講這麼細，我身邊還是有很多朋友。」

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