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隋棠驚慌逃命！屋外連傳「爆炸巨響」 夫急抱護照避難結局糗了

隋棠（左）與丈夫Tony聽聞屋外巨響，不知是煙火聲的2人下意識避難。（翻攝自臉書）隋棠（左）與丈夫Tony聽聞屋外巨響，不知是煙火聲的2人下意識避難。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕隋棠與老公Tony結婚屆滿10週年育有2子1女，一家5口幸福又甜蜜，不過近日卻遭遇一段家庭插曲，原以為外頭接連傳來的「砰砰聲」是危機訊號，夫妻倆還一度準備緊急避難，結果卻被保姆的一句話徹底破解，超糗行徑也讓全家鬆了一口氣，笑成一團。

隋棠透露，那天晚餐後夫妻倆在餐桌閒聊時，突然聽到遠方傳來類似「砰砰」爆炸巨響，Tony隨即找出全家人的護照準備撤離，甚至要動用事先準備好的緊急避難包，展現超前部署的防災意識。眼見夫妻倆驚慌失措，保姆則淡定地說，「是大稻埕放情人節煙火啦！」全家人才在驚魂未定中放聲大笑。

事後，隋棠坦言身為母親總會不自覺地模擬各種可能發生的災難情境，甚至為了「能扛起三個孩子逃難」，因此決心展開健身增肌計畫，練出結實身形。然而，隋棠也不藏私分享訓練秘訣，「臀腿日不要放棄、不要偷懶」，她強調「翹臀不粗腿」的關鍵在於4:1的臀腿訓練比例，引來粉絲熱烈討論與讚賞。

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