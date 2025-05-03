Andy老師分手家寧1年 自爆「新寶貝」揭與神祕經紀人關係

Andy老師為手遊站台，強調很珍惜每個工作機會。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕網紅Andy老師今天（3日）現身新北工商展覽中心為電玩遊戲站台，主持人揭露他有「新寶貝」，原來只是遊戲中的「刀鋒寶貝」，讓人笑翻。至於先前傳出的神祕經紀人，Andy老師強調就是朋友、經紀人，至於感情就是順其自然，就如他的爸媽一樣自然看上眼。

下個禮拜就是母親節，Andy老師透露，幫媽媽改造了雲林的房間，直呼很有成就感。他表示，現在就是定期會回雲林看父母，台北、雲林兩邊跑，稱雲林是他的家，有家人的陪伴很溫暖。

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出席活動難免被問到家寧相關話題，記者詢問Andy老師見到家寧一家人進地檢署有何看法？活動公關立刻阻止。Andy老師強調很珍惜每個工作機會，把焦點轉回遊戲，表示8年前開服時就開始玩，有時候遇到很難打的逆風局，隊友會一直按投降，而他都會以和緩口氣拜託隊友不要按投降，永不放棄，最後獲得最終勝利。

至於官司相關，Andy老師仍表示交給律師處理，案件已經進入司法，有最新消息會拍片分享。Andy老師在去年4月與家寧分手，10月對外宣布結束交往關係，今年3月控訴被踢出公司董事職位，苦心經營的頻道被家寧一家人「整碗捧走」，之後家寧一家又被檢舉疑似逃漏稅，在今年4月被移送新北地檢署，家寧、父母及妹妹都交保。

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