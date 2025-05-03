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娛樂 最新消息

翁立友突曝想生小孩了 揭出道辛酸白冰冰喊佩服

唐儷（左起）、 翁立友、白冰冰節目上聊昔日點滴。（民視提供）唐儷（左起）、 翁立友、白冰冰節目上聊昔日點滴。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，邀請到正在宣傳新專輯《白娘子》的金曲歌王翁立友，以及實力派唱歌手唐儷到節目中，白冰冰佩服翁立友吃苦長大，剛出道時爸爸還在當大樓管理員，媽媽個子小小很堅毅勇敢，帶剛出道的他到處跑，到台北沒錢住四處當「寄居蟹」。提到這一段往事，翁立友特別感謝當年遇到的貴人葉勝欽，知道彰化來的他身上沒錢，也知道翁立友怕不好意思，主動開口邀他到租屋處，兩個大男生克難擠在一張床，讓翁立友省下不少住宿費，也讓他感恩到現在。

唐儷節目上也感謝翁立友說：「他有跟公司說要照顧我跟陳隨意，才讓我有機會發了這麼多張唱片」，唐儷還提有次問怎麼都沒機會跟他合唱？翁立友回答有機會來安排，唐儷以為隨口說說，沒想到這次就有機會在他新專輯合唱《若有來世》，讓唐儷驚訝翁立友不是隨口說說，提攜後輩都是實際去做的人。

節目中「超級孩子王」單元，周柏霖與周祐均合唱《翹腳髯嘴鬚》，以及黃子瀛以及林映甄合唱《快樂森巴》，讓翁立友眼睛一亮大喊好像看到當年方順吉、方婉真跟蕭玉芬，歌聲跟台風都不輸他們，而且看節目都會讓人家很想生小孩，實在太可愛了。

郭忠祐（右）與蔡家蓁不斷在節目上冒出粉紅泡泡。（民視提供）郭忠祐（右）與蔡家蓁不斷在節目上冒出粉紅泡泡。（民視提供）

日前在民視總部錄影的蔡家蓁，被狂粉守在電視台大門，逢人就說認識蔡家蓁，嚇得蔡家蓁躲在車上都不敢下車，還去警局備案，讓她不好意思的說讓大家擔心了，交給警方處理，身為「另一半」的搭檔郭忠祐也呼籲粉絲要冷靜，多給藝人一點空間，兩人好情誼也在節目上被挖出，郭忠祐因為外景剛結束，急著要練歌，居然半夜直接騎摩托車到蔡家蓁家，引得蔡媽媽笑呵呵，讓蔡家蓁氣得說：「我媽媽居然要把我的嫁妝，她唯一的名牌包，要送給郭忠祐」，讓她氣得直跳腳，這甜蜜的互動看得白冰冰說：「我直接當主婚人，宣布你們原地結婚好了」，逗得現場粉紅色泡泡滿天飛。

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