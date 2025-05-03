晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy老師現身！撕破臉家寧後自爆「工作邀約不到10個」

Andy老師今天一身勁裝，為自己喜愛的遊戲站台。（記者廖俐惠攝）Andy老師今天一身勁裝，為自己喜愛的遊戲站台。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕網紅Andy老師今天（3日）出席電玩遊戲活動，宣布醞釀已久的騎車環島計畫即將在這個月或下個月啟程，歡迎粉絲與他打招呼。提及近況，他透露收入確實有比以前好一點，現階段就是持續努力工作，把自己的時間全塞滿。

Andy老師在今年3月公開影片，與家寧一家人撕破臉之後，YouTube頻道點閱率一口氣衝破200萬，堪稱現今最紅YouTuber之一。被問到現在邀約數量是否增加不少，他坦言其實不到10個，畢竟他只有一個人，工作時間安排還是有限，不過收入確實有比之前好。

Andy老師透露，新計畫就是騎車環島，歡迎粉絲與他打招呼。（記者廖俐惠攝）Andy老師透露，新計畫就是騎車環島，歡迎粉絲與他打招呼。（記者廖俐惠攝）

過去眾量級與家寧一起住的小套房已經退租，一度傳出他改住信義區上億豪宅，Andy老師否認住豪宅，表示現在的租屋處確實比當初6坪還要大，能放很多工作器材，活動空間比較大、比較舒服，當然租金也比以前還要多，足以放很多喜歡的手遊週邊。

Andy老師此次與遊戲推出單曲《覺醒Awaken》，他聽到之後覺得很有感觸，尤其是其中一句歌詞「每次的淚水都變成光彩，覺醒的心永遠不會分開」，被問到是否會想起之前在事業上的委屈？Andy老師有感而發：「之前的遭遇都是禮物和考驗，現在人生就是往前看，讓自己變好、充實、把握每次工作機會，每次都很得來不易。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中