Andy老師現身！撕破臉家寧後自爆「工作邀約不到10個」

Andy老師今天一身勁裝，為自己喜愛的遊戲站台。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕網紅Andy老師今天（3日）出席電玩遊戲活動，宣布醞釀已久的騎車環島計畫即將在這個月或下個月啟程，歡迎粉絲與他打招呼。提及近況，他透露收入確實有比以前好一點，現階段就是持續努力工作，把自己的時間全塞滿。

Andy老師在今年3月公開影片，與家寧一家人撕破臉之後，YouTube頻道點閱率一口氣衝破200萬，堪稱現今最紅YouTuber之一。被問到現在邀約數量是否增加不少，他坦言其實不到10個，畢竟他只有一個人，工作時間安排還是有限，不過收入確實有比之前好。

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Andy老師透露，新計畫就是騎車環島，歡迎粉絲與他打招呼。（記者廖俐惠攝）

過去眾量級與家寧一起住的小套房已經退租，一度傳出他改住信義區上億豪宅，Andy老師否認住豪宅，表示現在的租屋處確實比當初6坪還要大，能放很多工作器材，活動空間比較大、比較舒服，當然租金也比以前還要多，足以放很多喜歡的手遊週邊。

Andy老師此次與遊戲推出單曲《覺醒Awaken》，他聽到之後覺得很有感觸，尤其是其中一句歌詞「每次的淚水都變成光彩，覺醒的心永遠不會分開」，被問到是否會想起之前在事業上的委屈？Andy老師有感而發：「之前的遭遇都是禮物和考驗，現在人生就是往前看，讓自己變好、充實、把握每次工作機會，每次都很得來不易。」

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