被沈玉琳甜喊老婆！李雅英親曝內幕 昔應援流鼻血突離場揭近況

李雅英今（3）日擔任保養品一日店長。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李雅英今（3）日擔任保養品一日店長，現場聚集大批粉絲，李雅英現身時也熱情與眾人打招呼，最近她常錄製綜藝節目，在沈玉琳主持的《女孩好野》、《11點熱吵店》中都被對方甜喊老婆，對此她也分享內情。

李雅英今（3）日擔任保養品一日店長。（記者陳奕全攝）

李雅英坦言當時被沈玉琳叫老婆有些困惑，「玉林哥說有跟老婆溝通過，知道是綜藝效果，玉林哥平常也都很照顧大家。」她也會在節目中被沈玉琳、張立東嫌重，她也說現在有在控制飲食量，加上一直應援運動量也很大。「玉琳哥笑說我很重，是因為玉琳哥自己瘦太多。還有跟我分享168減重心得。」

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李雅英今（3）日擔任保養品一日店長。（記者陳奕全攝）

李雅英日前應援因流鼻血先離場。（翻攝自IG）

而日前她應援到一半突然離場，事後透露是因為鼻子黏膜原本就比較薄才會流鼻血，今被問及身體近況她俏皮跳「肯恰那」要粉絲別擔心，現在已經沒事。而之前她曾說跳「32撞」肩膀會卡卡的，她則說是她骨頭跟骨頭碰撞就會有聲音，要粉絲們不用擔心，「是我帶著的音效，不是不舒服」。

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