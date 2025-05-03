人氣女星遭「偷拍尾隨」冷靜蒐證 對質火爆場面曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女團SNH48前人氣成員袁一琦，2024年宣布成立個人工作室單飛，近來拚事業的她從廣州飛往上海，竟遭男子偷拍尾隨，過程還不斷污辱女性，所幸她相當冷靜蒐證，下機後還主動與對方交涉，被網友大讚是「女性力量典範」。

袁一琦被「偷拍尾隨」與男方對質。（翻攝自微博）

袁一琦近日從廣州前往上海，沒想到在飛機上遇到一名男子，多次刻意更換位置接近她，飛行途中，該男子不僅偷拍，還用言語不斷污辱女性。對此，袁一琦相當冷靜，全程錄影蒐證。

請繼續往下閱讀...

下飛機後，袁一琦主動與該男子對質，以理性口吻警告，「您好，請下次不要在飛機上拍我，然後跟你的朋友說一些侮辱女性的話」，豈料，該男子竟反嗆，「什麼拍你啊」，袁一琦則無奈回應，「你敢做不敢認」，並拿出手機表示，有錄下證據：「我這有你說的話。」

影片曝光後，立刻掀起討論，袁一琦的勇敢作為，被網友大讚是「女力」的典範，為遭遇騷擾的普通女性樹立了榜樣。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法