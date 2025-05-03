張艾嘉獲頒終身成就獎 從影54年繼續奉獻電影：不是年紀大才拿獎

張艾嘉開心領取金桑樹終身成就獎。（烏迪內遠東國際影展提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬影后張艾嘉在台北時間5月2日凌晨獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，藉此表彰她在影壇與文化教育領域超過半世紀的卓越貢獻。張艾嘉謙虛表示，從影54年這個獎對她而言是一個很大的鼓勵，感性表示：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界，在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』，還有電影院可以去。無論你想逃避，還是想哭，想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的！」語畢全場觀眾熱烈喝采，氣氛溫馨感人。

張艾嘉從影展創辦人兼主席莎賓娜（Sabrina Baracetti）和湯瑪斯（Thomas Bertacche）手中接獲金桑樹終身成就獎。這趟烏迪內影展之行，觀眾的熱情尤其令張艾嘉印象深刻，她感動地說：「看見電影在歐洲大銀幕上演，一千多個觀眾鼓掌，一切辛苦都值得了！」張艾嘉表示，她很感謝獲得「金桑樹終身成就獎」殊榮，尤其獲獎不是因為年紀大或是在這行做得夠久，而是因為她還在工作，張艾嘉鼓勵大家繼續為了電影而努力，說道：「能在這樣一個支持亞洲電影的地方獲得肯定，是莫大的鼓勵。謝謝烏迪內影展一直以來對台灣、對亞洲電影的支持。」

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張艾嘉在台下與徐克導演擁抱，導演黃熙（右）露出微笑。（烏迪內遠東國際影展提供）

下半年張艾嘉最新監製的億萬製作華語奇幻愛情電影《他年她日》也即將在秋天與觀眾見面，由「亞洲男神」許光漢與袁澧林領銜主演，並集結新銳導演龔兆平、製作及藝術總監文念中、電影音效大師杜篤之等金獎幕後製作團隊，電影未演先轟動，期待度爆表。

徐克、黃熙等人為張艾嘉拍手。（烏迪內遠東國際影展提供）

義大利烏迪內遠東國際影展是歐洲規模最大的亞洲電影展，為歐洲市場了解亞洲文化與產業脈動的重要展節，張艾嘉主演黃熙作品《女兒的女兒》亦入圍競賽單元在影展放映，引發熱烈討論。張艾嘉以榮獲金桑樹終身成就獎的身分出席，更成為全場注目的焦點，令導演黃熙直呼與有榮焉。同樣獲頒烏迪內終身成就獎的導演徐克以及擔任其頒獎人的梁家輝都坐在台下觀禮，張艾嘉特地在領獎致詞完致謝在場的徐克導演，而徐克及梁家輝也獻上深深擁抱，暖心祝福張艾嘉，現場報以如雷掌聲。影迷們還可以在影展期間透過觀賞徐克經典作品《上海之夜》4K 修復版，回味張艾嘉精采的歌舞表演。

張艾嘉在台下與徐克導演擁抱，導演黃熙（右）拍手致意。（烏迪內遠東國際影展提供）

張艾嘉過往的導演作品如《20 30 40》、《念念》、《相愛相親》屢獲國際好評，並於2017年獲頒法國藝術與文學騎士勳章、2018年榮獲亞洲電影大獎終身成就獎、2021年國家文藝獎、2023年馬來西亞金環獎終身成就獎，及2024年多倫多國際影展榮譽提及獎。此次再抱回烏迪內金桑樹終身成就獎，為她的創作生涯再添濃墨重彩的一筆。

張艾嘉獲頒義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，接受千人鼓掌歡呼。（烏迪內遠東國際影展提供 ）

張艾嘉的成就不僅止於螢光幕前，早在1988年，她即創立「果實文教基金會」，投身藝術教育與青年創作培育逾30年，持續透過創作營與各種跨領域藝術計畫，鼓勵年輕人透過藝術探索自我，訴說自身故事。基金會不僅在台灣紮根，更將影響力擴展至香港、新加坡等地，成為推動亞洲青年創作對話的重要平台。

最新的創作計畫也正在積極展開——果實文教基金會將與非常林奕華舞蹈劇場聯手打造舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》，預計於8月底在台北PLAYground空總劇場演出三場。該劇融合音樂、舞蹈與戲劇語彙，不僅是藝術教育的一次實踐，更是跨界合作、激盪創意火花的具體成果。張艾嘉表示，希望透過這樣的舞台作品，激發觀眾對經典文本的重新想像與當代詮釋。

從金馬影后到教育推手、從導演到文藝推廣者，對張艾嘉而言，藝術不僅是她一生奉獻的志業，更是一種持續與世界對話的方式。無論是演員、導演、創作者、還是教育者的角色，她始終站在亞洲文化創作與傳承的第一線。此次榮獲金桑樹終身成就獎，除了肯定她豐富的創作歷程，也象徵著她對影視藝術與文化教育的雙重奉獻已受到國際高度重視。

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