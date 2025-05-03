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Netflix執行長批戲院過時！《鋒迴路轉》導演喊「我要讓更多人進戲院」

《鋒迴路轉：亡者歸來》將於今年秋天於Netflix上線。（Netflix提供）《鋒迴路轉：亡者歸來》將於今年秋天於Netflix上線。（Netflix提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕推理懸疑電影《鋒迴路轉》系列今年將推出第三部曲《鋒迴路轉：亡者歸來》（Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery），導演萊恩強森近日接受《Business Insider》訪問時明確表態，希望該片能在「儘可能多的戲院、儘可能長時間」上映，直言：「我熱愛觀影體驗，我希望這部電影能讓更多人在戲院裡欣賞。」想法正巧打臉Netflix執行長泰德薩蘭多斯。

導演強森2019年執導的《鋒迴路轉》，集合「007」丹尼爾克雷格、「美國隊長」克里斯伊凡、古巴女神安娜德哈瑪斯、奧斯卡得主潔美李寇蒂斯等人一同演出，在全球收穫3.12億美金（約台幣96.18億元）的票房佳績，之後Netflix以4.5億美金（約台幣138.73億元）的天價買了兩部續集的版權，並於2022年底上線續集《鋒迴路轉：抽絲剝繭》。

導演萊恩強森不認同電影院模式已過時，希望全力為《鋒迴路轉：亡者歸來》爭取戲院資源。（Netflix提供）導演萊恩強森不認同電影院模式已過時，希望全力為《鋒迴路轉：亡者歸來》爭取戲院資源。（Netflix提供）

Netflix執行長泰德薩蘭多斯日前公開表示「電影院模式已過時」引發爭議，導演強森婉轉表示「顯然我不認同」，並補充：「我不想在這裡代替泰德回應，但我認為戲院絕對不會消失。」

強森也以近期票房成功的《罪人》與《Minecraft麥塊電影》為例，直說只要有吸引力的電影上映，觀眾仍會進場觀影，「坐在滿場觀眾中共享觀影體驗是無可取代的，我熱愛這種感覺，也希望世界上能有更多這樣的場合。」

雖然Netflix長期以串流平台為主，也有不少電影有在戲院進行限期限量放映造勢，像是2022年上映的《鋒迴路轉：抽絲剝繭》就有和AMC等大型連鎖戲院合作，讓該片在全美600家戲院搶先上映一週，隨後才登上平台。對於即將推出的第三部，強森強調將積極爭取戲院上映的空間：「我們會全力爭取戲院資源，讓更多人能以這樣的方式觀賞這部片。」

《鋒迴路轉：亡者歸來》再度由強森編導，演員包括丹尼爾克雷格回歸飾演「神探白朗」，其他陣容包括喬許歐康納、葛倫克蘿絲、喬許布洛林、蜜拉庫妮絲、傑瑞米雷納、凱莉華盛頓、安德魯史考特等人，預計於今秋於Netflix上線。

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